„Ensemble Minifaktur“ vor erstem Auftritt

Dichte Nebelschwaden umhüllen das Graf-Zeppelin-Haus am Sonntagnachmittag. Im Inneren des Hauses herrscht gespenstische Ruhe. Dort wo sonst gerade in der Vorweihnachtszeit Aufbauarbeiten oder Proben für Konzert, Theater, Ballett und Chorgesang stattfinden würden – alles wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Doch beim Gang durch das menschenleere Foyer ist Musik aus dem Theodor-Kober-Saal zu hören. Dort probt erstaunlicherweise das neu gegründete „Ensemble Minifaktur“ für ein Live-Stream-Konzert am zweiten Advent. „Hänsel und Gretel“ und die „Nussknacker Suite“ werden auf dem Programm stehen.

In einer Pause berichten die drei Gründer, die Flötistin Lea Polanski, der Schlagzeuger Torsten Wenz und der Dirigent Pietro Sarno über die Entstehung des Ensembles. Beim Projekt des Musiktheaters Friedrichshafen im Jahr 2019 mit dem „Liebestrank“ wurde die Idee im Orchestergraben geboren, mit den vielen professionellen Musikern aus der Region zusätzliche Formate in unterschiedlichsten Formationen auf die Bühne zu bringen.

Zunächst lag das Vorhaben auf Eis. Durch das coronabedingte Auftrittsverbot bekam die Grundidee aber neuen Aufschwung. So wird das erste Konzert von einem Miniatur-Sinfonieorchester präsentiert. Alle Instrumente sind vertreten, allerdings nur einfach besetzt, um den geforderten Mindestabstand einzuhalten. „Ausgehungert und heiß auf den Auftritt haben die insgesamt 14 Musikerinnen und Musiker mit sofortiger Zusage reagiert“, berichtet Torsten Wenz voll Begeisterung. Und MD Pietro Sarno ist froh, seinen eigentlichen Beruf wieder einmal ausüben zu können. Sein besonderer Dank gilt auch dem Kulturbüro mit Sarah Baltes für die tatkräftige Unterstützung des Projekts.

Zunächst werden die Zuschauer des Live-Stream-Konzerts mit dem Vorspiel zur Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck in eine romantische Stimmung entführt. Zahlreiche Motive aus der Oper, wie der bekannte Abendsegen, haben aus dem symphonischen Prolog einen effektvollen Programmauftakt gemacht. Das impressionistische Klanggemälde „Prélude à l’après-midi d’un faune“ von Claude Debussy wird in eine schwebende Klangwelt führen und die Bläsergruppe zusammen mit der Harfe besonders herausfordern.

Aus der Ballettmusik „Der Nussknacker“, das am häufigsten gespielte Werk zur Weihnachtszeit, stehen die „Danses caractéristiques“ und natürlich der „Blumenwalzer“ auf dem Programm.

Ein Wiedersehen wird es hierbei mit dem ehemaligen Kulturchef Winfried Neumann als Erzähler geben. Alle zu hörenden Werke wurden vom englischen Pianisten und Komponisten Iain Farrington für kleines Ensemble arrangiert. Dirigent Pietro Sarno wird mit Erläuterungen durch das Programm führen. Da leider kein Applaus im klassischen Sinn möglich sein wird, kann man sich vielleicht mit einem „Gefällt mir“ auf der Facebook-Seite des „Ensemble Minifaktur“ bedanken.