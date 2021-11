Energie- und Klimaschutzkonzept als Zukunftsbild der Stadt - Klimaneutralität bis 2050 angestrebt

Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Friedrichshafen als Mitglied im Klima-Bündnis der europäischen Städte für das globale Klima. Damit setze man seit 1996 Zeichen für mehr Klimaschutz, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Das Klima-Bündnis ist ein Zusammenschluss von über 1800 Mitgliedskommunen aus 27 europäischen Ländern, die sich dem Klimaschutz widmen und solidarisch mit lokalen Antworten auf den globalen Klimawandel reagieren. Die Mitgliedschaft gehe mit einer Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen Verminderung kommunaler Treibhausgasemissionen einher, heißt es in der Pressemitteilung. Das Ziel sei es, den CO2-Ausstoß alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren und somit durch lokales Handeln einen Beitrag zur Verbesserung der globalen Klimasituation zu leisten.

„Der Bereich Energie- und Klimaschutz ist ein ganz wichtiger Teil vom Zukunftsbild unserer Stadt, welches wir fortlaufend gemeinsam mit unseren Bürgern, Unternehmen, Verbänden und vielen mehr entwickeln und konkretisieren“, so Oberbürgermeister Andreas Brand. Seit dem Beitritt zum Klima-Bündnis 1996 wurden in enger Kooperation zwischen der Stadt, dem Stadtwerk am See, der Energieagentur Bodenseekreis, lokalen Interessengruppen und der Wirtschaft zahlreiche Energie- und Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, Aktionspläne entwickelt und innovative Pilotprojekte verwirklicht.

Zu den wichtigen Meilensteinen gehört das 2011 erstmals beschlossene Energie- und Klimaschutzkonzept 2020. Hier hatte sich die Stadt bis zum Jahr 2020 zum Ziel gesetzt, ihre Energieeffizienz gegenüber 1990 entsprechend der europäischen Vorgaben um 20 Prozent zu erhöhen, den CO2-Ausstoß um 20 Prozent zu verringern und den Anteil erneuerbarer Energie sowie der Kraft-Wärme-Kopplung deutlich auszubauen. Dies sei in großen Teilen gelungen.

Orientiert an den Klimaschutzzielen von Paris erfolgte im Herbst 2020 eine Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes bis 2030 mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Damit will die Stadt langfristig eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleisten.

Die Stadtverwaltung und das Stadtwerk am See planen in den nächsten zehn Jahren rund 100 Maßnahmen, sowohl zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele als auch zur Sicherung einer umweltverträglichen Energieversorgung in Friedrichshafen. Dabei sollen alle maßgeblichen Akteure, von privaten Haushalten über kommunale Liegenschaften, Industrie und Gewerbe bis hin zu Verkehr, miteinbezogen werden.

Mehr Informationen zum Thema Energie- und Klimaschutz sind online unter www.klimastadt.friedrichshafen.de zu finden.