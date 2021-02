Ab dem 7. März startet eine weitere Bauphase der Südbahn-Elektrifizierung. Bereits wenige Tage zuvor, vom 28. Februar bis 6. März, kommt es zu Einschränkungen und Verspätungen des RE bis nach Friedrichshafen Stadt. Grund sind Arbeiten an Signalanlagen zwischen Ulm Hauptbahnhof und Ulm-Örlingen, wie der bodo-Verkehrsverbund mitteilt.

Im Zeitraum vom 28. Februar ab 23 Uhr bis 6. März (Betriebsschluss) verkehren alle RE ab Stuttgart Hauptbahnhof in veränderter Fahrlage und deutlich verspätet bis nach Friedrichshafen Stadt. Zudem enden die RE-Züge auch in Friedrichshafen und wenden. Für Durchgangsreisende ist dadurch ein Umstieg in Friedrichshafen Stadt notwendig. Zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau-Insel werden Ersatzzüge mit Fahrplan des Originalzugs verkehren. Dies gilt auch für die Gegenrichtung Lindau-Insel – Friedrichshafen Stadt.Mit Sonntag, 7. März, beginnend und dann bis Mitternacht des 1. April (vor Karfreitag) finden erneute Elektrifizierungsarbeiten auf der Südbahn im Streckenabschnitt Aulendorf – Ravensburg statt. Während der Bauarbeiten ist die Schienenstrecke zwischen Aulendorf und Ravensburg voll gesperrt. Es wird Ersatzverkehr mit Bussen geben, teilt der Verkehrsverbund weiter mit. Auch auf dem Abschnitt Ulm – Aulendorf kommt es zu Einschränkungen und Veränderungen im Fahrplan. In Aulendorf kommt es dadurch zu längeren Wartezeiten beim Umstieg auf den SEV in Richtung Ravensburg. Wer eine bodo-Abokarte besitzt, kann diese wegen der mehrwöchigen Dauer der Streckensperrungen und Ersatzverkehre pausieren. Notwendig dafür sei nur die Kontaktaufnahme mit dem AboCenter, damit die Pause auch rechtzeitig im System verarbeitet werden könne, so die Mitteilung weiter. Es gelte: Wer für den Folgemonat pausieren möchte, muss dies bis zum 15. des Vormonats beim AboCenter in Ulm eingeben. Unter bodo.de im Seitenbereich Aktuelles/ Elektrifizierung sind alle SEV-Fahrpläne sowie veränderte Fahrpläne im Zuge dieser Baumaßnahmen abrufbar. Auch die elektronische Fahrplanauskunft unter bodo.de zeigt rechtzeitig die SEV-Fahrzeiten sowie das eingeschränkte Schienenangebot.