Endlich wieder Weinfest ums Friedrichshafener Schloss

Eigentlich hätte das nun mehrmals ausgefallene Häfler Weinfest im Schloss Friedrichshafen bereits am 8. Mai stattfinden sollen. Aus organisatorischen Gründen musste dieses jedoch auf den Tag der Deutschen Einheit verlegt werden, wie die Organisatoren Weingut Herzog von Württemberg mit der Vinothek Friedrichshafen und der Elferrat des Brauchtumsvereins mitteilten.

Bei bestem Wetter hat sich der Schlosspark rasch gefüllt. Menschen, darunter viele Häfler Bürgerinnen und Bürger, versammelten sich um die Stände mit fein dekorierten Tischen wie auf den Wiesenflächen. Da saßen etwa Karin Rabe und Jörg Röstel im Liegestuhl in der Sonne und ließens sich gut gehen. „Hier stehen wir so schnell nicht wieder auf“, waren sie sich einig.

Bei den Holzplatten, die aus dem sturmgefällten Mammutbaum aus dem Schlosspark herausgeschnitten wurden, versammelten sich die Kaufinteressenten. Zwischen 150 und 750 Euro muss man je nach Stärke und Länge dafür anlegen. „Wir haben eine gekauft“, sagen Angela Holz und ihre Freundin Andrea Jaeger, Häflerinnen aus der Nachbarschaft. Eine ums Weinfass Speis und Trank genießende Viererrunde ist aus Baindt zum ersten Mal angereist. Auf Nachfrage heißt es: „Da gibt’s nicht viel zu sagen. Wetter gut, Essen gut und Wein gut.“ Ein Frauenpower-Quartett betont, sie seien Unterstützerinnen des Elferrates und schon allein deswegen gekommen.

Jede Menge Familien hat es ans Häfler Schloss gezogen und Menschen aller Altersklassen sind mit Fahrrad gekommen. Sowohl bei den Helfern und Helferinnen als auch bei den Gästen war die gute Laune spürbar. Im Vordergrund beim Weinfest sollte der Genuss stehen, also Gespräche mit Freunden, der Wein und kulinarische Köstlichkeiten in Schloss-Atmosphäre. Das Angebot ging von Wildspezialitäten über Schmankerl aus der Region bis zur knusprigen Dinnete, direkt aus dem Holzofen. Dazu gab es Weine des Weinguts Herzog von Württemberg, auch Alkoholfreies war geboten. Außerdem haben Kaffee und Kuchen zahlreichen Häflern, Gästen aus der Umgebung und Touristen den Nachmittag versüßt.

Musikalisch begleitete das Weinfest zunächst standesgemäß, dem Elferrat entsprechend sowie der Ortsatmosphäre geschuldet, der Fanfarenzug Graf Zeppelin. Danach spielte zum Mitwippen beim Frühschoppen die „Hallodrian Jazzband“ ihren Dixie-Sound bis in den Nachmittag. „Zydeco Anni & The Swamp Cats“ haben am Nachmittag mit Cajun Musik schwungvoll unterhalten. Wer den New-Orleans-Style weihnachtlich genießen möchte, sollte am 10. Dezember in die Mühle Oberteuringen kommen.