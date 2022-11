Endlich wieder: Der Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen ist eröffnet

Die Marktverantwortlichen Cathrin Batzner in der Stadtverwaltung und der Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, Thomas Goldschmidt, dürfen auf einen Weihnachtsmarkt hoffen, der viel Anklang finden wird. Zumindest öffnet der seit Freitag wieder seine Tore und bietet mit einigen Neuheiten ein abwechslungsreiches Programm.

Diesmal mussten die Markthändler nicht auf der Zielgeraden ihre sieben Sachen wieder zusammenpacken, die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen hat auch wieder einen Weihnachtsmarkt. Und der ist direkt am See. Selbst die MS Graf Zeppelin liegt im Hafen und trägt ihres zu diesem Weihnachtsmarkt bei. Mit einem Bistro und einer Rooftop Ice Bar ist das Schiff aber nur einer von vielen Anziehungspunkten auf diesem Markt.

Seit Freitag, 25. November, haben der Markt und die Eisstockbahn geöffnet. Schon jetzt zeigt sich der Wechsel zur Kunststoff-Eisstockbahn statt der energiereichen echten Eisbahn als Erfolg. Thomas Goldschmidt berichtet, dass sich schon zu Beginn der Öffnungszeit genauso viele Schulen zum Eisstockschießen angemeldet hätten, wie sonst zum Schlittschuhlaufen gekommen seien. Bis Donnerstag, 22. Dezember, leuchten damit der Buchhornplatz vom Bodenseeufer bis zum Romanshorner Platz, wenn auch zu verkürzten Zeiten, um Energie zu sparen, im weihnachtlichen Licht.

Das ist geboten

Von der 13 Meter hohen Weihnachtspyramide aus gibt es eine ganze Reihe Neuigkeiten auf diesem Markt, der zudem mit den Tageshütten, die alle paar Tage andere Beschicker haben, nie so richtig langweilig wird. Es gibt eben öfters mal was Neues.

„Bunt wie das Angebot im weihnachtlichen Hüttendorf ist auch das täglich wechselnde Programm auf der Bühne mit rund 25 Auftritten. Weitere Angebote für Kinder und Familien gibt es im Medienhaus am See, im Kiesel im K42 und im Zeppelin Museum“, schreibt die Stadt als Veranstalterin.

Roswitha Perugini und Dietmar Raible verkaufen Produkte aus ihrem Laden. (Foto: Ralf Schäfer)

Mehr als in Ravensburg

Und in besagtem Hüttendorf, das immerhin zwei Stände mehr als der Ravensburger Weihnachtsmarkt hat, sind viele neue Marktbeschicker gleichzeitig auch für den guten Zweck unterwegs. Nicht neu, aber immerhin schon 25 Jahre dabei ist die Seegockel Weihnachtsbäckerei.

Cedric Le Pallec aus Salem bietet als Neuling auf dem Häfler Weihnachtsmarkt an einem Stand italienisches Sandgebäck, bei dem schon allein der Anblick Lust bereitet, an dem anderen Stand hingegen französischen Nougat in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen.

25 Jahre Seegockel-Weihnachtsbäckerei - das ist ein Grund, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. (Foto: Ralf Schäfer)

Viel Geschmack zeigt auch Andreas Rauscher aus Langenargen. Der bietet alkoholfreien Sirup in 17 Sorten an. Vom Brennessel- bis zum Lebkuchen-Sirup ist vieles dabei, das Getränke, Backwaren, Salate aber auch Soßen und andere Speisen aromatisieren kann und dem Genus neue Töne verleiht.

Vor Ort genießen

Gleich vor Ort genießen kann man am neuen Crepe-Stand von Crepes XXL aus Ravensburg die französischen Eierkuchen, die bei gutem Wetter und in RIchtung See auch noch einen beeindruckenden Blick ermöglichen. Schräg gegenüber stehen Mike Dilnot und Sam Kretschmer ihren Botanix Gin im Ausschank an. Auch das ist neu auf dem Weihnachtsmarkt und dürfte viele Genießer anlocken.

Erstmals mit Ausschank: Botanix Gins mit Sam Kretschmer und Mike Dilnot. (Foto: Ralf Schäfer)

Eher weniger zum Essen oder Trinken, doch fast unentbehrlich in beinahe jeder Küche sind die Reibschalen von Heinz Holzner, die er kurz vor der Unterführung in seinem Stand anbietet. Knoblauch und Ingwer, aber auch eine Menge anderer Gewürze lassen sich da auf kleinen Keramiktellern wunderbar fein reiben.

Auch neu auf dem Markt sind Roswitha Perugini und Dietmar Raible, die mit Regatta-Outlet auch ein Ladenlokal in der Stadt haben und ihre Produkte auf dem Markt anbieten.

Handwerk und Engagement

Das Ukrainische Kulturzentrum betreibt einen Stand mit Selbstgemachtem und Gebackenen, das sie für einen guten Zweck verkaufen.

Edeltraud Schüle kommt aus Hagnau und hat ebenfalls Handarbeiten im Angebot die sich von den üblichen Tischdeckchen deutlich abheben. Selbstgemachtes bietet auch Helga Bauer an ihrem Stand. Kerzen ganz besonderer Art bietet das Trachtenhaus Walchesreute, das in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal dabei ist.

Bei Harald Wechsler gibt es LED-Ketten, die Energie sparen, Nathalie Schreiber verkauft Papiersterne und auch die Ukrainerinnen Lyudmila Shevchuk und Yeliena Harrilicek, die Seifen in Form von Blumensträußen und andere Kunstvoll gestaltete Gegenstände verkaufen, zeigen ein bisschen das Ungewöhnliche an diesem Markt, bei dem es Produkte gibt, die keineswegs alltäglich sind. Ein Besuch lohnt sich diesmal tatsächlich.

