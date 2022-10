Endlich wieder Tanzen bei der Single-Party

Ende September konnte zum dritten Mal wieder die beliebte Single-Party für Menschen mit Handicap stattfinden. Veranstaltet wurde diese von den Offenen Hilfen der Stiftung Liebenau, der Diakonie Pfingstweid und den Zieglerschen.

Laut Mitteilung der Stiftung Liebenau strömten dabei 100 Menschen zur Single-Party in die Tanzschule No.10 in Friedrichshafen, um dort zu feiern, zu tanzen und nette Menschen kennenzulernen. Auch Paare waren willkommen. Es erwartete sie ein liebevoll geschmückter Raum mit großen Herzen an der Decke, leckere Drinks und ein DJ, der ein abwechslungsreiches Musikprogramm von Hardrock, Rock’n’Roll, Pop bis hin zu Schlagermusik spielte und das Publikum begeisterte, schreiben die Veranstalter.

Jeder Teilnehmende erhielt einen Aufkleber mit einer Nummer und konnte eine Nachricht an jemanden schreiben, der einem gefiel. Das ein oder andere Paar konnte sich so kennenlernen und in einer ruhigen Ecke quatschen oder gemeinsam tanzen. Auch wenn nicht jede Person ein passendes Gegenstück finden konnte, so hatten doch alle Spaß, endlich wieder gemeinsam zu feiern und zu tanzen.

Thomas Schütze, Leiter der Tanzschule, und seine Frau Hilde, zeigten mehrere Tanzeinlagen und ernteten dafür viel Applaus. Alle freuen sich schon auf die nächste Single-Party im Frühjahr 2023.