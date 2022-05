Endlich wieder Spargelzeit

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Es isch wieder mal so weit:

Ab sofort isch Spargelzeit!

Seit April steigt das Verlange

nach dene lange weiße Stange.

Seit längerem, da sieht me ihn,

de Spargel, sogar au in grün.

Um Spargel, und it bloß im Süden,

ranket sich en Haufe Mythen:

Spargel machet, Gott sei Dank,

Mensche oifach superschlank.

Duescht a Pfund mal nei dir ziehe,

hat des bloß 100 Kalorie.

Doch de Spargel erscht perfekt

mit a bissle Butter schmeckt.

Oder zoigt sei wahre Größe

mit einer Soße Ollondöse.

Bloß, ihr Leut, seid it verwundert,

dann hat er ohg’fähr 700

Kalorie und im große Ganze

optimiert er dann dein Ranze.

Vom Spargel ja die Männerwelt,

rein sexuell au sehr viel hält.

Bloß i schwätz, des sag i Ihne,

it gern unter de Gürtellinie.

Nur beim Spargel, des isch dumm,

kommt me oifach it drumrum.

Drum sag i, wenn Sie es erlaubet:

Er hilft guet, wenn Sie dra glaubet!

Egal, wobei er helfe soll:

Spargel schmeckt ganz oifach toll!

Auf dem Wochemarkt und immer frisch

bis Ende Juni er zu habe isch.