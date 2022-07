Endlich wieder Seehasensport!

1500 Kinder haben sich am Freitag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder im Zeppelinstadion getroffen, um sich in den verschiedensten sportlichen Disziplinen zu messen. Ab 8.30 Uhr starteten die Turniere der Häfler Schülerinnen und Schüler mit Fußball, Handball, Unihockey, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball und Badminton in Jahrgangsstufen aufgeteilt.

Der Höhepunkt des Vormittags bildete das Fußballturnier der Schul-Auswahlmannschaften um den Seehasen-Fußball-Pokal mit Rahmenprogramm.

Auch der Trainer ist stolz

„Das Fußballspiel ist der traditionelle Teil. Das gibt es schon sehr lange und früher war es nur das Fußballspiel“, erklärt Tilo Weisner, Hauptorganisator des Seehasensports und Schulleiter der Grundschule Kluftern. Mit 6:2 siegte das Auswahlteam der weiterführenden Schulen gegen das Auswahlteam der Gymnasien der 8. Klassen aus Friedrichshafen, in einem spannenden Duell bei steigenden Temperaturen.

Gespielt wurden zweimal 25 Minuten und die Sieger führten bereits zur Pause mit 2:0. Das Team der Häfler Gymnasien wurde vom Trainerduo Michael Merkle und Markus Frieling für die zweite Hälfte auf Aufholjagd getrimmt und schaffte noch zwei Tore.

Rund 800 Tänzerinnen und Tänzer wuselten über den Rasen des Zeppelinstadions. (Foto: Susanne Backmeister)

Überragend war der Realschüler Alessio Moosherr aus Ailingen als Torschütze des Tages, der seit seinem fünften Lebensjahr Fußball spielt und zum ersten Mal im Stadion dabei war. „Ich bin mega stolz, dass wir gewonnen haben und klar wird nachher gefeiert,“ freute er sich.

Dem langjährigen Trainer der Siegermannschaft, Jochen Metz, ging es wie Moosherr: „Als gebürtiger Häfler macht der Sieg Freude und ein bisschen stolz.“ Allerdings vermisste er die Mädels, die zugelassen gewesen wären.

„Unsere Nationalspielerin Giulia Gwinn hat beim Seehasen-Pokal schon mitgespielt. Man hat damals schon gesehen, dass sie etwas Besonderes werden kann“, erinnert sich der Sportlehrer der Gemeinschaftsschule Graf Soden, der selbst schon als Schüler beim Seehasensport dabei war.

Eine logistische Meisterleistung

Für eine Rekordzahl sorgte der Tanz mit 800 Schülerinnen und Schüler als Rahmenprogramm vor dem Seehasen-Fußballpokal und in der Halbzeit. Eine logistische Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass es nur eine Generalprobe im Stadion gab, nachdem jede Schule für sich die Choreographie einstudiert hatte.

Nach zwei Jahren Pause war der Andrang groß beim Seehasensport. Allein die Trainer des Fußballpokals hatten in der Woche vor dem Spiel die schwere Aufgabe, aus 26 Jungs 15 für den Kader auszuwählen. Der Leiter des Beachvolleyballturniers der Klassen 9 bis 12, Thomas Fuchs, weiß ein Lied davon zu singen. „Ich könnte mehr als zwölf Mannschaften organisieren, aber wir kommen bei drei Feldern ans Limit“, bedauerte er.

Am Montag gehen die Schülerinnen und Schüler noch ins Wasser

Nach der Challenge im Zeppelinstadion ist vor der Challenge zu Wasser für die Häfler Schülerinnen und Schüler am Montag. Weisner erwartet dann noch mal mehr als 100 Kinder für das Tretbootrennen und den Seehasen-Duathlon vor dem Graf-Zeppelin-Haus. Für das Tretbootrennen sind 60 Kinder aufgeteilt in 27 Teams in drei Altersklassen gemeldet. Beim Duathlon schwimmen und laufen 50 Kinder in einer Gesamtzeit von etwa 15 bis 20 Minuten – je nach Altersklasse. Ihnen wird es dann sicher genauso gehen wie der kleinen Unihockeyspielerin Ivie vom St. Elisabeth, die zugab: „Ich war sehr aufgeregt am Morgen.“