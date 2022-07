Endlich wieder miteinander deutsch reden

Mit den Worten „Herzlich Willkommen“ hat Pfarrer Herbinger offiziell das siebte Fest der Kulturen des Helferkreises Asyl eröffnet. Willkommen waren hier auch nach der zweijährigen coronabedingten Pause Jung und Alt.

An dem sonnigen Sonntagnachmittag bei Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke fanden sich Menschen aus aller Herren Länder auf dem Gelände der Gemeinde St. Columban wieder. Und alle packten mit an, wenn es darum ging, das bunte Schwungtuch gemeinsam in die Luft zu bringen. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, aus welchem Land der Nebenmann oder die Nebenfrau kommt.

Auch Al Nerie Atieh war einer von ihnen. Er ist gemeinsam mit seiner Frau und den Ältesten seiner vier Kinder 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. „Damals war die deutsche Sprache am schwierigsten. In Syrien lesen und schreiben wir von rechts nach links. Da ist Deutsch ganz anders und es war eine große Umstellung“, denkt er an die harte Zeit zurück. Dieses Problem habe weitere Schwierigkeiten hervorgerufen. „Auch die Arbeitssuche war nicht einfach, vor allem wegen der neuen Sprache. Aber wir haben viel Hilfe von unserem Nachbarn und dem Helferkreis bekommen.“ Al Nerie Atieh machte mit Unterstützung der Ehrenamtlichen eine Qualifizierung in der Paulinenstraße, um die Jobsuche zu vereinfachen.

Auch beim Sommerfest kam schnell ein Gefühl von Gemeinschaft und Miteinander auf. Jede Familie steuerte etwas aus ihrem Heimatland zum reichhaltigen Buffet bei, die Kinder absolvierten verschiedene Stationen, es gab einen Schminktisch und es wurde gemeinsam gesungen und gelacht. Dabei kamen neben der deutschen Kultur auch Einflüsse aus anderen Ländern nie zu kurz. „Für uns vom Helferkreis ist es sehr wichtig zu vermitteln, dass alle miteinbezogen werden. Egal ob Muslime, Christen oder Anhänger anderer Religionen“, so die Koordinatorin Annemarie Fricker. „Wir singen immer unsere Lieder wie das Heimatlied oder die Fischerin vom Bodensee. Aber wir stimmen auch arabische Lieder gemeinsam an.“

Diese gemeinsamen Nachmittage haben sowohl die Flüchtlinge als auch die Ehrenamtlichen während den Hochständen der Corona-Pandemie schmerzlich vermisst. So konnte beispielsweise das wöchentliche „Café Miteinander“ erst im März dieses Jahres wieder starten. „Die Leute haben keine Sprechpraxis“, meint Annemarie Fricker. „Nach Corona ist uns aufgefallen, dass die Menschen im Sprechen zurückgefallen sind.“ Diese Rückstände versuche man nun gemeinsam zu kompensieren. Jeden Freitag lernen ehrenamtliche Lehrerinnen primär mit den Frauen Deutsch. Fricker schildert: „Dabei geht es vor allem um Alltagssituationen. Wie kann ich mich beim Arzt verständigen? Gleichzeitig wollen wir zum Beispiel zeigen, was das Seehasenfest ist. Die Menschen kommen auch und fragen nach Hilfe zu Dokumenten. Unser Helferkreis ist nah an den Menschen und das macht ihn so besonders.“

An dem Sonntag wurde schnell klar, was Annemarie Fricker meint. An jedem der Biertische saßen Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen und tauschten sich aus – meistens wohlgemerkt auf Deutsch. Die Gäste zeigten sich im Gegenzug für das Engagement und den Einsatz der Ehrenamtlichen sehr froh und glücklich. „Wenn du jemanden vom Helferkreis anrufst, weil du Hilfe mit etwas brauchst, kommen sie sofort“, so ein Besucher des Feier. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Um dieses Engagement weiter hochalten zu können, sucht die Gemeinde weiter nach Ehrenamtlichen, die gerne mit diesen Leuten ins Gespräch kommen wollen. Interessierte dürfen freitags von 16 bis 18 Uhr beim Café Miteinander in der Paulinenstraße 35 vorbeikommen. Hier ist jeder willkommen.