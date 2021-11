Endlich wieder ein Tanzturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange war nicht klar, ob Michael und Susanne Wölki vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen an der diesjährigen Landesmeisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen teilnehmen würden. Fast wäre der Start auch noch einer Erkältung zum Opfer gefallen. Nach 19 Monaten Corona-bedingter Wettkampfpause sowie eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten war die Anspannung gewaltig. Und als erstes Turnier nach so langer Unterbrechung gleich eine Meisterschaft zu tanzen, stellte eine extra Herausforderung dar. In Weissach im Tal traten die Paare der Sen. III Sonderklasse Latein zunächst zu einer Sichtungsrunde an, in der sich die Wertungsrichter einen ersten Eindruck über das Teilnehmerfeld verschafften. Anschließend ging es dann in das verdeckt gewertete Finale, in dem das ATC-Paar die Samba dynamisch und fast fehlerfrei darbieten konnte. In den folgenden Tänzen Cha Cha, Rumba und Paso Doble kamen sich die Finalpaare schon mal in die Quere, was nach so langer Turnier-Abstinenz dann auch zu kleineren Kollisionen führte. Den Schlusspunkt dieses Finales setzte der Jive. Das Wertungsgericht war sich in diesem Turnier vergleichsweise einig. Sieger wurde unangefochten das Paar Möller (Freiburg) vor Rodia/Kunsek (Esslingen) und Lindgren/Schall (Cannstatt). Michael und Susanne Wölki aus Friedrichshafen freuten sich über ihren vierten Platz, womit sie ihr Ergebnis von der letzten Meisterschaft bestätigten.

Der ATC bietet auch interessierten Hobby-Tanzpaaren ein wöchentliches Training in den lateinamerikanischen und Standardtänzen an. Informationen online unter www.atc-grafzeppelin.de.