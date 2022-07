Endlich wieder Bundesjugendspiele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei langen, pandemiebedingten Jahren des Wartens fanden für die Grundschüler der Pestalozzi-Schule am Mittwoch, den 29. Juni im Zeppelin-Stadion endlich wieder die Bundesjugendspiele statt.

Viele engagierte Eltern und Lehrer trugen zum Gelingen der Leichtathletik-Veranstaltung bei. Besonders aufgeregt waren anfangs die Kinder der Klassenstufen 1-3, für die es die ersten Bundesjugendspiele waren. Auch die ukrainischen Schüler aus den Vorbereitungsklassen der Pestalozzi-Schule waren eingeladen mitzumachen und wussten anfangs noch nicht so recht was auf sie zukommt.

Als es aber dann bei idealen Wetterverhältnissen mit dem sportlichen Wettkampf losging, verloren alle ihre Scheu und waren gleich mit vollem Elan bei der Sache.

In den Disziplinen Sprint, Wurf, Weitsprung waren insgesamt knapp 300 Schülerinnen und Schüler am Start. Begeistert gaben alle Schüler ihr Bestes. Nachdem die Klassen mit dem Dreikampf fertig waren, ging es mit dem heiß ersehnten Highlight der Veranstaltung, den Sprintstaffeln der Klassen, weiter.

Unter großem Jubel und ohrenbetäubendem Lärm gewannen am Ende die Klassen 1a, 3a und 2/4ab die Staffeln ihrer Klassenstufe. Beim abschließenden 800m-Lauf der dritten und vierten Klassen kam Tochi Okaka als bestes Mädchen und Kaan Kurt als bester Junge ins Ziel. Erfreulicherweise nahmen in diesem Jahr sehr viele Kinder an diesem freiwilligen Lauf teil und schafften auch überglücklich die 2 Stadionrunden.

In der darauffolgenden Woche fand auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule dann die Siegerehrung statt. Hier wurden fleißig Urkunden, Medaillen und Pokale verteilt. Zudem bekamen alle Schüler ein Lob für ihre tollen Leistungen. Am Schluss wurden mit Tochi Okaka und Ben Hofmann die schulbesten Leichtathleten bei den Bundesjugendspielen unter anderem mit einem Sieger-T-Shirt geehrt.

Steffen Dygutsch, Organisator der Veranstaltung, muss auch nach dieser Veranstaltung und gerade nach der langen, unfreiwilligen Pause wieder einmal feststellen, wie wichtig doch der Sport gerade für unsere Kinder ist. Wie er aktiviert, begeistert, bewegt, verbindet oder einfach nur Spaß macht. Bleibt zu hoffen, dass uns allen eine erneute Zwangspause erspart bleibt.