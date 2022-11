Bald startet der Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen - Das erwartet Besucher

Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie findet in diesem Jahr wieder die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen statt. In einem Pressegespräch verrieten die Verantwortlichen der Stadt, auf was sich die Besucher freuen dürfen und welche Neuerungen es gibt.

„Als Dezernent für Feste und Märkte freut es mich ganz besonders, dass wir in diesem Jahr wieder die Bodensee-Weihnacht veranstalten können.“, sagte Bürgermeister Dieter Stauber zu Beginn des Pressegesprächs. Zuletzt musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge abgesagt werden. Nun seien, so Stauber, die Fallzahlen niedriger und es gebe stabile gesetzliche Regelungen.

Neue Händler und bekannte Gesichter

Die Besucher der Bodensee-Weihnacht erwartet deshalb wie zuletzt im Jahr 2019 ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit abwechslungsreichem Händleraufgebot. Die Marktleiterin der Stadt, Cathrin Batzner, konnte für die 60 Hütten in der Innenstadt 70 Händler finden.

Unter ihnen seien neben altbekannten Beschickern auch neue Gesichter vertreten. So unter anderem das ukrainische Kulturzentrum, das handgearbeitete Gegenstände anbietet, oder die Firma „Genüssle“ aus Langenargen, bei der man unter anderem selbst hergestellte Sirupe kaufen kann.

Von rechts: Bürgermeister Dieter Stauber, Marktleiterin Cathrin Batzner, Geschäftsführer des Stadtmarketings Thomas Goldschmidt und Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Schreitle. Sie sind für die Bodensee-Weihnacht verantwortlich. (Foto: Hanna Neuberger)

Für eine ausreichend festliche Dekoration auf dem Marktgelände wird auch gesorgt sein, wie Dieter Stauber und Thomas Goldschmidt, der Geschäftsführer des Stadtmarketings, erklärten. Neben der Weihnachtspyramide und einem acht Meter hohen Weihnachtsbaum wird auch die Krippe wieder aufgebaut - anders als bisher allerdings ohne lebende Tiere. „Irgendwer muss auch immer die Schafe versorgen“, merkte Cathrin Bantzer an.

Weihnachtsbeleuchtung sorgt für Stimmung

Nicht verzichten wolle man hingegen auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, die schon länger aus energiesparenden Leuchtmitteln besteht, so Goldschmidt. „Licht ist unheimlich wichtig für die Stimmung“, beteuerte er. Stattdessen spare die Stadt bei der Eisbahn Energie.

Der Schauplatz des traditionellen Eisstock-Schießens wird in diesem Jahr nicht aus künstlich gefrorenem Wasser, sondern aus Kunststoffplatten bestehen. Goldschmidt zufolge sei das Turnier nichtsdestotrotz „mit 80 Mannschaften voll besetzt“.

Besinnlichkeit steht über Fußball

Ein Ereignis, das in diesem Jahr auf die Zeit der Bodensee-Weihnacht fällt, ist der bundesweite Warntag. Um diesem auch auf dem Weihnachtsmarkt einen Rahmen zugeben, wird am 8. Dezember die Feuerwehr Friedrichshafen mit Informationen für Besucher bereitstehen. Dabei wird sie über Szenarien aufklären, die drohen, wenn sich die Energiekrise weiter zuspitzt.

Was es trotz der zeitlichen Überschneidung mit der Bodensee-Weihnacht allerdings nicht geben wird, ist ein Public Viewing der Herren-Fußballweltmeisterschaft. Für Hans-Jörg Schreitle vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung passe das nicht mit der besinnlichen Weihnachtsstimmung zusammen. Und auch ohne Fußballübertragung bietet die Veranstaltung bereits ein buntes Rahmenprogramm an. „Es heißt Bodensee-Weihnacht, weil es mehr als nur den Markt gibt“, erklärte Goldschmidt.

Passend zur Eröffnung am 25. November werden 40 Geschäfte ihre Türen bis 20 Uhr öffnen, um Besuchern die Möglichkeit zu geben, entspannt durch die Stadt zu flanieren. Außerdem werden ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ein spezielles Kinderprogramm im Medienhaus angeboten.

Wer im Anschluss an den Weihnachtsmarktbesuch noch etwas Essen gehen möchte, soll außerdem auf der MS Graf Zeppelin fündig werden, die als Weihnachtsschiff im Hafen liegen wird.