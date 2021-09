Endlich wieder basteln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 24.8.2021 veranstaltete der PMC-Bodensee in Friedrichshafen/Ailingen nun zum dritten Mal das Kinderbasteln im Rahmen der Ailinger Ferienspiele.

Besonders nach dem langen Lockdown, und den damit verbundenen Entbehrungen, war die Freude an dem Kinderbasteln noch größer als ohnehin schon. Bei dieser Veranstaltung waren acht der zwölf teilnehmenden Kids Mädchen und es zeigte sich erneut, dass sie ein besonders gutes Händchen für Modellbau haben.

Je nach dem was die Kinder sich zugetraut haben, gab es einfache Modellbausätze der Firma Revell zum zusammen stecken, Häuschen der Firma Faller, die in diesem Jahr 75. Geburtstag feiert, zum Kleben, oder ganz Mutige konnten sich einen Mini Cooper von Heller bauen, bei dem auch noch eine Bemalung vorgesehen war. Am Ende gab es durch die Bank stolze Erbauerinnen und Erbauer mit strahlenden Augen.