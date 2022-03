Endlich wieder Bärlauchzeit: Wo gibt es die besten Stellen zum Pflücken in der Region?

Wo sammeln Sie in Friedrichshafen und Umgebung Bärlauch? Schicken Sie uns ihre liebste Stelle an redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de

Frühlingszeit ist Bärlauchzeit. Auch in Friedrichshafen und Umgebung wächst die Pflanze, die für viele fest zur saisonalen Küche dazugehört, an einigen Stellen. Aber beim Sammeln von wild wachsenden Bärlauchblättern ist Vorsicht geboten. Eine Übersicht.

Wo wächst Bärlauch?

In Friedrichshafen wächst Bärlauch zum Beispiel im Riedlewald, im Wald bei der Messe oder im Uferpark. Schwäbische.de sucht die besten Stellen für Bärlauch und Leser dürfen sich dafür gern melden. Entweder in den Kommentaren unter diesem Artikel oder per E-Mail an redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de. Allgemein mag die Bärlauchpflanze schattige Laubwälder mit nährstoffreichen, nicht zu sauren Böden.

Was sollte man beim Pflücken beachten?

Beim Sammeln von Bärlauch vor allem durch botanisch wenig bewanderte Menschen kann es zu Verwechslungen mit weitreichenden Folgen kommen, schreibt das baden-württembergische Ernährungsministerium.

Denn die Blätter sind leicht mit den hochgiftigen Blättern von Herbstzeitlosen und Maiglöckchen zu verwechseln. Sie wachsen zur gleichen Zeit und oft sogar an ähnlichen Stellen. Doch es gibt Merkmale, wie man die Pflanzen voneinander unterscheiden kann.

Wie kann man die Pflanzen unterscheiden?

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bieten laut Ministerium die Stängel der Pflanzen. Während beim Bärlauch die Blätter an einem einzelnen Stängel aus dem Boden sprießen, wachsen bei Maiglöckchen hingegen immer zwei Blätter an einem Stängel.

Bei Herbstzeitlosen wiederum entwickeln sich den Stängel umfassende Blätter, schreibt das Ministerium. Sprich: Die Blätter liegen zunächst eng am Stängel an und öffnen sich dann.

Auch die Nase kann bei der Unterscheidung helfen: Beim Zerreiben von Bärlauchblättern entsteht der typische Knoblauchgeruch. Doch Vorsicht: Nach den ersten paar Bärlauchblättern nehmen die Hände den Geruch schnell an, weshalb die Geruchsprüfung danach nicht mehr so recht wirkt.

Ist wilder Bärlauch gefährlich?

Auch, wenn man sich sicher ist, Bärlauch gepflückt zu haben, ist eine gewisse Vorsicht geboten. Denn wie das Ernährungsministerium mitteilt, können die Blätter mit Eiern des kleinen Fuchsbandwurms behaftet sein.

Da diese erst bei Kochtemperaturen ab 60 Grad abgetötet werden, bringt meist auch gründliches Waschen oder Einfrieren nichts. Für selbstgemachtes Pesto sollte man deshalb eher auf gekauften Bärlauch zurückgreifen, empfiehlt das Ministerium.

Wie viel Bärlauch darf ich pflücken?

Streng genommen dürfen die Wälder in Baden-Württemberg nur zum Zwecke der Erholung betreten werden. Wer Bärlauch gewerblich sammelt, die Blätter also zum Beispiel weiterverkaufen möchte, braucht eine Genehmigung von den Forstbehörden.

Für Privatpersonen besagt das Landeswaldgesetz: Wildkräuter wie Bärlauch dürfen im Umfang von bis zu einem Handstrauß gesammelt werden.