Endlich wieder Abschlussfeiern

Weil die Graduierungsfeier im Frühjahrssemester wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat die Zeppelin Universität (ZU) in diesem Herbstsemester ihren nunmehr 36. und 37. Jahrgang verabschiedet. Bei festlichen Graduierungsfeiern auf dem ZF Campus der ZU wurden den frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen die Bachelor- und Masterurkunden überreicht.

In seiner Begrüßungsrede beim Galadinner im Dornier Museum gratulierte ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn den Graduierten zu ihren Abschlüssen und wünschte ihnen für ihren weiteren Weg viel Erfolg. Den Festvortrag hielt Marcel Tyrell, heute Gastprofessor für Economics of Financial Institutions und ehemals Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmer- & Finanzwissenschaften an der ZU, zum Thema „Die Corona-Pandemie – Auswirkungen auf den Entwicklungspfad der Wirtschaftswissenschaft“. Im Namen ihrer Mitstudierenden ließen Paulina Kintzinger, Luca Nagel, Raquel Karl und Sandra Längst ihre Studienzeit an der ZU Revue passieren und dankten Präsidium, Professoren- und Mitarbeiterschaft.

Für herausragende Abschlussarbeiten wurden ZU-Studierende erneut von der Zeppelin Universitätsgesellschaft (ZUG) mit Awards ausgezeichnet. Mit dem mit 500 Euro dotierten „Best Bachelor Thesis Award“ für die jeweils beste Bachelorarbeit wurden Jasper Brüns und Mariana Patiño im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Felicitas Amann und Desiree Oster im Bereich der Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Katharina Ebinger im Bereich Politik, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen sowie Nicolas Göller und Philipp Schana im Bereich Soziologie, Politik und Ökonomie prämiert.

Der mit ebenfalls 500 Euro dotierte „Best Master Thesis Award“ für die beste Masterarbeit ging an Fabian Stützle, Niklas Friedrich und Victor Trofinov im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Noah Vinzens und Hannah Schiffner im Bereich der Kommunikations- und Kulturwissenschaften sowie Jens Mößle im Bereich Politik, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen.

Darüber hinaus vergeben wurde der von der Stuttgarter Gips-Schüle-Stiftung geförderte und mit jeweils 300 Euro dotierte „Gips-Schüle Student Research Award“ für die besten studentischen Forschungsarbeiten. Die Preise erhielten Constantin Ehret und erneut Mariana Patiño im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Gilbert Ofosu im Bereich der Kommunikations- und Kulturwissenschaften sowie Larissa Greul und erneut Nicolas Göller im Bereich Soziologie, Politik und Ökonomie.

In weiteren Graduierungsfeiern wurden außerdem die Absolventinnen und Absolventen der berufsbegleitenden Masterstudiengänge verabschiedet: der neunte Jahrgang des berufsbegleitenden Masterstudiengangs für digitale Geschäftsmodell-Innovationen und der sechste Jahrgang des berufsbegleitenden Masterstudiengangs in Management und Führung für Ingenieurinnen und Ingenieure.