Endlich kann mich meine Schwiegermutter leiden!

Eine demenzielle Erkrankung ist absolut nicht lustig! Wie traurig ist es denn, wenn jemand Namen, Alter, Glück, Mitmenschen und Identität vergisst? Trotzdem fragte ich mich neulich, als ich im Bus dem Gespräch zweier Fahrgäste lauschte: Darf man über Alterskrankheiten eigentlich schmunzeln? So berichteten sich zwei Freundinnen über die Zipperlein und kauzigen „Mödele“ ihrer alternden Verwandten. Und während ich darüber sinnierte, welche meiner Eigenschaften sich im Alter besser nicht verschlimmern sollten, sagt die eine zur anderen: Aber weißt du was? Seit meine Schwiegermutter Erinnerungslücken hat, vergisst sie, dass sie mich eigentlich nicht leiden kann. Seither kommen wir richtig gut miteinander aus. Ich ertappte mich dabei, wie mich – trotz all der Tragik, die natürlich dahinter liegt – diese Vorstellung zum Schmunzeln brachte.