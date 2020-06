Ende einer Ära: Volleyballbegeisterte Herbergsmutter geht in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende. 30 Jahre lang hat der Volleyball Landesverband Württemberg (VLW) mit DJH-Herbergsmutter Barbara Heldele zusammengearbeitet. Unzählige Erinnerungen sind mit den Aufenthalten in den Jugendherbergen Sigmaringen und Friedrichshafen verbunden und viele Freundschaften sind daraus entstanden. Jetzt geht Barbara Heldele in den wohlverdienten Ruhestand. Dem Volleyball bleibt sie weiter verbunden.

Ralf Hoppe, Vizepräsident Leistungssport aus Friedrichshafen, hat Barbara Heldele an einem ihrer letzten Arbeitstage in der Graf-Zeppelin-Jugendherberge besucht und ihr im Namen des Volleyballverbandes für die gute Zusammenarbeit über drei Jahrzehnte hinweg mit einer Fotokollage und einem Blumengruß gedankt.

Die Zusammenarbeit mit dem VLW begann 1990, als Barbara Heldele in Sigmaringen gemeinsam mit dem VLW das Mixed-Turnier „Wandernde Milchkanne“ ins Leben rief. Zehn Jahre lang wurde in Sigmaringen um die Milchkanne gepritscht und gebaggert. Barbara Heldele organisierte nicht nur, sie spielte mit dem TB Sigmaringen auch selbst mit. Ab 1991 organisierte der VLW in Sigmaringen Lehrgänge für die VLW-Auswahl und für Kaderspieler aus ganz Baden-Württemberg. „Das waren die Anfänge der ARGE BAWÜ“, erinnert sich VLW-Präsident Martin Walter.

Dem Volleyball verbunden

Mit dem Umzug der Herbergseltern in die Jugendherberge nach Friedrichshafen, verlegte auch der VLW seine Aktivitäten an den Bodensee. 2002 bis 2010 wurde am 6. Januar das Dreiköniginnen-Turnier in Friedrichshafen ausgetragen. „Der Name kommt daher, weil immer drei Frauen – also Königinnen – auf dem Feld stehen mussten“, erklärt Barbara Heldele. „Als es immer schwieriger wurde, Hallenzeiten zu bekommen und die Kosten immer höher wurden, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, mit dem Turnier aufzuhören“, sagt Barbara Heldele. Dem Volleyball ist sie trotzdem verbunden geblieben. So gab es immer wieder VLW-Sitzungen in der Jugendherberge. „Der Vorstand des VLW war in all den Jahren sehr gerne Gast in den beiden Jugendherbergen“, betont VLW-Präsident Martin Walter

Bei deutschen Jugendmeisterschaften und anderen Volleyballturnieren haben immer Teams in der Juhe übernachtet. „Volleyballer waren gern gesehene Gäste. Ihnen geht es um den Sport und es gab nie Probleme mit Alkohol“, sagt Barbara Heldele. Allerdings staunte sie manchmal nicht schlecht, wie viel so ein Leistungssportler essen kann. In besonderer Erinnerung ist ihr diesbezüglich das Bundesligateam des TV Rottenburg geblieben.

Ihren (Un-)Ruhestand wollen Heldeles in ihrer alten Heimat Sigmaringen verbringen. Dem Volleyball bleiben sie weiter verbunden. „Mit unserer Dauerkarte werden wir den VfB Friedrichshafen auch nächste Saison als Fans unterstützen“, sagt Karl Heldele, der bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren seine Frau als Herbergsvater zur Seite stand.