Die Talfahrt von Ailingens Herren I in der Tischtennis-Landesliga geht weiter: Nach der 4:9-Niederlage beim TTC Wangen ist das Team, das – auf Tabellenplatz zwei liegend in die Rückrunde gestartet war – auf den sechsten Rang abgerutscht.

„Ich bin wirklich froh, wenn diese Rückrunde vorbei ist“, befand ein konsternierter TSG-Mannschaftsführer Alfred Iberl nach dem Spiel und stellte fest: „Wenn wir so wie in den letzten Wochen auch in der Vorrunde gespielt hätten, wären wir sogar ein Abstiegskandidat.“ Nach dem 0:3-Doppelauftakt sah es beim 4:6-Zwischenstand nur kurz danach aus, wie wenn die Ailinger dem Spiel eine Wende geben könnten. Danach gingen jedoch ab Position zwei alle Spiele an die Gastgeber – fertig war das 9:4 für Wangen. „Jetzt müssen wir es in Dornstadt noch mit Würde zu Ende bringen“, so Iberl vor dem Saisonende beim sicheren Absteiger.

Katerstimmung auch bei den Herren II der TSG: In einem vorgezogenen Spiel der Bezirksliga unterlagen die Ailinger beim SSV Kau mit 7:9. Die TSG bleibt zwar Spitzenreiter, ist jetzt allerdings punktgleich mit Kau. Nach dem zweiten Patzer in Folge ist das Rennen um die Meisterschaft, das so lange entschieden zu sein schien, wieder offen. Ailingen hat allerdings alles selber in der Hand. Im abschließenden Saisonspiel muss ein Sieg in Altshausen her. „Jetzt müssen wir's halt dort klarmachen“, betont Teamchef Stefan Haas und ergänzt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.“

Nicht mehr in der eigenen Hand haben's dagegen die Herren III der TSG, die gegen Markdorf – ebenfalls in einem vorgezogenen Spiel – einen klaren 9:1-Sieg landeten. Das Team von Heinz Müller, das die Runde abgeschlossen hat, steht zwar nun mit einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz der Kreisliga, muss jetzt aber zuschauen, was Konkurrent Meckenbeuren II noch in den verbleibenden zwei Partien macht.