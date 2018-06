Großer Erfolg für den Häfler Emin Akata von der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin“ im ADAC-Ortsclub Friedrichshafen am Wochenende auf dem Nürburgring. Beim fünften Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft hat er mit seinem Partner Michael Schrey nach Platz eins in der Qualifikation auch das Rennen als Sieger in der Klasse beendet und holte sich obendrein dort die schnellste Rennrunde.

„Nach vier zweiten Plätzen war es einfach fällig, zu gewinnen. Die schwierigen Bedingungen haben uns gelegen und das Auto hat dafür perfekt gepasst“, sagte Akatas Partner Michael Schrey am Ende. Durften sich die Piloten zum Training und zur Qualifikation noch über ideale Wetterbedingungen freuen, und konnte Michael Schrey im BMW H&R M235i Racing den ersten Startplatz in der Klasse Cup 5 erkämpfen, änderten sich zum Rennen die Wetterbedingungen. Es begann zu regnen – dazu kam, dass wegen einer Vielzahl von Verstößen in der Qualifikation der Rennstart verschoben wurde.

Innerhalb kürzester Zeit musste von Akata und Schrey eine neue Strategie entwickelt werden, die die in unterschiedlichem Zustand befindliche Strecke berücksichtigte. Beiden gelang dabei die beste Umsetzung: Sie trotzten den widrigen Bedingungen und behaupteten die Spitze. (sig)