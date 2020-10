Emerich: B 31 muss vierspurig kommen

In einer Presseerklärung spricht sich Dominique Emerich, CDU-Landtagskandidatin im Wahlkreis Bodensee, für den vierspurigen Ausbau der B 31 aus.

„Mit Blick auf den Bodenseekreis wird verkannt, dass die Ausbauten der Straßen sowie entsprechende Umgehungsstraßen dringend für die gesamte Region notwendig sind“, so Emerichs Vorwurf in Richtung der Grünen. Erst vor einiger Zeit, so Emerich in der Mitteilung, habe der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn im Interview mit der Schwäbischen Zeitung die Vierspurigkeit des weiteren Ausbaus der B 31 infrage gestellt und die Dreispurigkeit erneut ins Spiel gebracht. Diese Haltung bezeichnet Emerich als „undemokratisch“. „Der Ausbau der B 31 ist für unsere Region elementar. Deshalb begrüße ich den Kompromiss, den Landrat Lothar Wölfle mit den Bürgermeistern und dem Kreistag für einen vierspurigen Ausbau gefunden hat. Ein Kompromiss, der mit der Variante B1 eine möglichst flächenschonende, aber trotzdem zukunftsfähige Version für die Region vorsieht. Das Infragestellen von Martin Hahn, wie auch der erneute Vorstoß von Anton Hofreiter zeigen, wie wenig kompromissfähig die Grünen sind“, so Emerich.

Martin Hahns „Schießen gegen den eigenen Verkehrsminister im Land, nachdem ein solcher Kompromiss unter Einbezug von Natur- und Umweltschutz gefunden worden ist, schadet dem Bodenseekreis“, schreibt sie weiter. Und: „Wenn eine Entscheidung getroffen ist, sollten Demokraten diese akzeptieren und dieser nicht erneut durch rein populistische Stimmungsmache entgegentreten.“

Niemand wolle eine internationale Transitroute durch den Bodenseekreis bauen, so Emerich. „Vielmehr müssten die Grünen allerdings die Realität erkennen, dass für den Tourismus wie auch die Unternehmen in der Region eine gute Anbindung zwingend erforderlich ist“, schreibt die CDU-Landtagskandidatin. Da helfe auch häufig „kein E-Bike“, so Emerich.

Sie wolle sich daher für den Kompromiss bei der Planung der B 31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg in Berlin und in Stuttgart einsetzen.