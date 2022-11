Emanuela Botta wird neue Projektleiterin der Tuning World

Die kommende Tuning World Bodensee findet von Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Mai 2023 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.

Bei der Tuning World Bodensee sitzt seit dem 1. November eine neue Lenkerin am Steuer. Wie die Messe Friedrichshafen in einer entsprechenden Mitteilung informiert, tritt Emanuela Botta die Nachfolge von Dirk Kreidenweiß als Projektleiterin des internationalen Messe-Events für Auto-Tuning, Lifestyle und Clubszene an. Die 31-jährige Salemerin wechselt demnach von einem Schmierstoffhersteller zur Tuning-Messe. Als Marketingmanagerin war sie bei ihrem vorherigen Arbeitgeber verantwortlich für Messeauftritte und deren Organisation. „Messen haben ein ganz besonderes Flair, sie sind Treffpunkt, Inspirationsort und begeistern ihre Besucherinnen und Besucher. Aus Ausstellersicht kenne ich das Messegeschäft. Jetzt freue ich mich auf den Perspektivwechsel und darauf, den einzigartigen Treffpunkt für die Tuning Community weiterzuentwickeln“, erklärt die neue Projektleiterin.

Autos und ihre Veredelung spielten bisher eher privat eine Rolle bei der in Deutschland geborenen Italienerin. Sie fährt einen Audi A5 Sportsback in schwarz – noch ist er werksgetunt, das wird sich im Mai 2023 ändern: „Autos sind ein wichtiger Teil unseres Alltags und je individueller dieser Alltagsbegleiter ist, desto besser. Zur nächsten Tuning World Bodensee werden wir gemeinsam mit der Tuning Community die Leidenschaft zum einzigartigen Automobil zelebrieren und einen Treffpunkt mit außergewöhnlichen Highlights im Rahmenprogramm bieten“, ist Emanuela Botta überzeugt. Als gebürtige Salemerin kennt sie die Tuning-Messe und die Messe Friedrichshafen von Klein auf. Unterstützt wird die neue Projektleiterin von der neuen Projektmanagerin Kayla Knapp, sie wird mit Emanuela Botta für die Ausstellerbetreuung ausschließlich für die Tuning World Bodensee zuständig sein.