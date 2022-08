EM-Viertelfinalaus für Borger/Sude und Laboureur/Schulz

Trotz anstrengendem Turnierplan ist das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude zuletzt regelmäßig nach Auftritten im weichen Sand hoch aufs Podest gehüpft. Ausgerechnet bei den Europameisterschafen im eigenen Land mussten die World Tour Final-Siegerinnen des vergangenen Jahres nach dem Viertelfinal-Aus ihre Sachen packen.

Die Niederlage im Viertelfinale gegen die stark aufspielenden Tina Graudina/Anastasjia Kravenoka aus Lettland (0:2/18:21, 18:21) kam überraschend, aber vielleicht dann doch auch als logische Konsequenz dieser physisch und auch psychisch anstrengenden Saison. „Das Zuspiel hat nicht so geklappt, die Aggressivität im Aufschlag hat gefehlt“, bilanzierte die Friedrichshafenerin Julia Sude.

Bayern-Star outet sich als Beachvolleyball-Fan

Die beiden erfahrenen Athletinnen hätten gerne noch eine Weile länger im Turnierbaum gestanden. So sprang nur ein fünfter Platz heraus. „Die Organisation des Turniers hier in München und vor allem das Publikum hier ist unglaublich. Schon morgens um 10 Uhr bei Regen volle Ränge und gute Stimmung“, sagte Julia Sude wehmütig. Selbst Serge Gnabry, Fußballer des FC Bayern München, outete sich als Beachvolleyball- und insbesondere Borger/Sude-Fan und überraschte die beiden in der Mixed-Zone nach ihrem 2:0-Erfolg über die Italienerinnen Valentina Gottardi/Marta Menegatti im Achtelfinale.

Nur wenige Stunden nach der Niederlage der Friedrichshafenerin Sude musste auch eine zweite Beachvolleyballerin vom Bodensee ihren Traum vom Turniersieg begraben: Die Immenstaaderin Chantal Laboureur und ihre Partnerin Sarah Schulz unterlagen am Freitagmittag mit 0:2 (12:21, 15:21) gegen die Schweizerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli.

Der nächste Saisonhöhepunkt folgt zugleich: Vom Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. September, finden die Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand statt.