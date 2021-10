EM-Gold für das Süßemilch-Team

Die deutschen Verfolgerinnen fahren nach der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen weiter in der Erfolgsspur. Bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen in der Schweiz siegte die Mannschaft mit den Tokio-Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger sowie Nachwuchsfahrerin Laura Süßemilch, die in Grenchen die verletzte Lisa Klein ersetzte.

Süßemilch, Mitglied des RSC Biberach und des RSV Seerose Friedrichshafen, fügte sich somit nahtlos ein. Denn auch ohne Klein war das Quartett das Maß der Dinge. Nach Siegen gegen Italien in der Qualifikation, gegen die Niederlande im zweiten Lauf und erneut gegen Italien im Finale feierte das Team von Bundestrainer Andre Korff den Titelgewinn bei der Bahn-EM. „Es ist mein erster Europameistertitel und es war ein wundervolles Gefühl, bei so einem großen Rennen ganz oben zu stehen. Vor allem freue ich mich jetzt darauf, das ganze Jahr im Europameistertrikot fahren zu dürfen“, wird Süßemilch in einer Mitteilung des RSC Biberach zitiert.

Große Ziele bei der Weltmeisterschaft

In der Einzelverfolgung dagegen blieb die gebürtige Weingartenerin ohne Medaille. Im Punkterennen der Frauen fuhr die 19-jährige Süßemilch auf den achten Rang.

Mit großen Zielen reist Süßemilch als nächstes ins französische Roubaix. Dort steht sie mit der selben Mannschaft um Brennauer, Brauße und Kröger an der Startlinie bei den Bahnradsport-Weltmeisterschaften vom 20. bis 24. Oktober.