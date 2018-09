Zahlreiche Besucher haben am Samstag auf dem Adenauerplatz auf dem Schlemmermarkt das zehnjährige Bestehen des Bürgerservices Friedrichshafen gefeiert. Unter anderem mit einem Fundsachenflohmarkt, einem Glücksrad , gutem Essen und Trinken sowie Informationen rund um den Bürgerservice, sorgte „Andy King“ als Elvis Presley-Imitatore für vergnügliche, kurzweilige vor allem aber stimmungsvolle Stunden. Mittlerweile ist der Bürgerservice ein zentraler Anlaufpunkt für die Häfler Bürger. „Im modernen Großraumbüro stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Bürgerinnen und Bürgern für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung. Seither haben rund 700 000 Bürger die Dienstleistungen des Bürgeramtes und des Ausländeramtes in Anspruch genommen. Mehr als 200 Dienstleistungen der Stadtverwaltung können 38 Stunden die Woche an 300 Tagen im Jahr, auch samstags, in Anspruch nehmen. Angefangen bei der polizeilichen Anmeldung über die Erteilung von Aufenthaltstiteln bis zur Ausstellung von Park- und Zufahrtsgenehmigungen kümmert sich das Team um alle Anliegen“, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Foto: Heinrich