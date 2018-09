„Elvis“ singt am Samstag auf dem Schlemmermarkt

Der Häfler Schlemmermarkt am Samstag, 22. September, wartet mit Musik und vielen Aktionen auf, wie die Stadtverwaltung verspricht. Andy King unterhält von 11 bis 13 Uhr als „The Shadow of Elvis“ mit seinem Musikprogramm. Und die Schwäbische Zeitung bietet ein Angebot für Kinder an.

Andy King sorgt mittlerweile auch international als Elvis-Interpret für Aufsehen. Vordere Finalplätze bei Elvis-Wettbewerben in Deutschland, England und den USA sind mittlerweile keine Seltenheit, heißt es in der Pressemitteilung. Für ein spaßiges Kinderprogramm sorgt die Schwäbische Zeitung mit Kürbisschnitzen.

Am Stand des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt wird das zehnjährige Bestehen des Bürgerservice im Rathaus gefeiert. Die Besucher erwartet ein Fundsachenflohmarkt. Kinder können beim Drehen eines Glücksrads „Emojis“ gewinnen und bei einer Verlosung gibt es viele attraktive Preise.