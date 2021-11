Elternseminar am Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um Schule transparent zu gestalten, um das Vertrauen in unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu fördern und um eine gemeinsame Erwachsenenebene, die den Kindern und Jugendlichen Orientierung gibt, von Beginn an zu installieren, führen wir das Elternseminar durch. Ein freiwilliges Angebot für die Eltern uns kennen zu lernen. Es geht um schulische Erziehung in Ganztagspädagogik im Kindesalter, der Pubertät und bei Jugendlichen.

Im Seminar lernen die Eltern die wesentlichen Methoden kennen, die wir im Unterrichtsalltag anwenden. Sie erleben, dass Lernen abwechslungsreicher, freudvoller und vielseitiger geschehen kann, als sie das aus ihrer eigenen Schulzeit überwiegend kennen. Sie berichten manchmal von ihren bisherigen Erfahrungen mit der Institution Schule, klären Erwartungen und erfahren neue Formen des Lernens.

Was sind die zentralen Elemente des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin? Das eigene Ich zu erkennen, entwickeln und zu stärken. Fundamental ist die Lernumgebung, die Gemeinschaft, die Strukturelemente des Lernens – leistungsorientiertes, selbständiges und individualisiertes Arbeiten in unserer gesellschaftlichen Vielfalt. Absprachen treffen, sich einbringen und teilhaben, Hilfe einfordern und annehmen, sind von zentraler Bedeutung. Christliche demokratische Erziehung und Partizipation als Grundstruktur des pädagogischen Arbeitens. Rund 140 Eltern besuchten das diesjährige Elternseminar und waren auch begeistert von der breiten Feedbackkultur, die von der Schulleitung, über das Kollegium, die Elternschaft, die Kinder und Jugendlichen fest verankert ist.

Ein rundum stimmiges gemeinschaftliches Konzept von Klasse 1 bis 10, mit der idealen Möglichkeit eines beruflichen Gymnasiums (sozialwissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Zug) Klasse 11 bis 13. Kurzum von der Einschulung bis zum Abitur im christlich demokratischen Gesamtkonzept Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin. Die vielfältige Schulkultur des Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin ist geprägt von gemeinsamer Wertschätzung: Alle werden ernst genommen in ihren Bedürfnissen beim Lernen, dass alle anders sein dürfen, dass alle gemeinsam lernen dürfen, dass jeder mit seinen individuellen Begabungen wertvoll ist.

Eine Schulanmeldung für alle Klassen von 1 bis 13 kann ganz bequem über die Homepage erfolgen.