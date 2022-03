Elternkurs „Kraft, Stärke, Zuversicht“ hat noch Plätze frei

Der Elternkurs „Kraft, Stärke, Zuversicht“ im Haus der kirchlichen Dienste in der Katharinenstraße 16 in Friedrichshafen hat hat noch Plätze frei für die am 25. April beginnende Veranstaltungsreihe (sechsmal montags von 18 bis 21 Uhr). Referenten sind die Diplom-Sozialarbeiterinnen Petra Ebeler und Susanne Magino, Dipl. Sozialarbeiterin), die beide in der psychologische Familien- und Lebensberatungsstelle im Caritas-Zentrum Friedrichshafen arbeiten. Veranstalter ist die Caritas Bodensee-Oberschwaben

In der Presseemitteilung heißt es: „Wir wollen Eltern darin unterstützen, eine Form der Klarheit in den eigenen Positionen zu finden und diese mit Entschlossenheit ihren Kindern zu präsentieren. Die elterliche Autorität wird gestärkt mit dem Ziel, mit den eigenen Kindern (wieder) in für beide Seiten akzeptablen Formen zu kommunizieren. Die Eltern zeigen sich im Leben ihrer Kinder körperlich und emotional präsent und geben dadurch Halt und Sicherheit. Dies alles bewegt das Kind/den Jugendlichen dazu, aus dem Widerstand in die Bewegung zu kommen und von sich aus zu konstruktiven Lösungen beizutragen.“

Im Kurs werden die Beziehungen zu den Kindern und Sorgen und Ängste um sie besprochen. „Gemeinsam erarbeiten Sie im Kurs neue Handlungsmöglichkeiten und erhalten Unterstützung durch den Austausch mit anderen Eltern. Die Kursinhalte werden spielerisch erprobt“, so die Mitteilumng weiter.