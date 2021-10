Elternkreis hilft bei Suchtproblemen in der Familie

Der 2020 neu gegründete Elternkreis lädt am Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr zu seinem nächsten Treffen. Hier kommen Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder und Personen zusammen, bei denen ein Kind mit Suchtproblemen lebt.

Suchtgefährdete Kinder und Jugendliche brauchen starke Eltern, dabei hilft den Betroffenen der Elternkreis, der Angehörige oder auch Freunde auffängt und ihnen zuhört, teilt die Initiative in einer Pressemeldung mit. Einmal im Monat komme man jeweils von 19 bis 21 Uhr in Friedrichshafen in der Ernst-Lehmann-Straße 26 zusammen.

Im Elternkreis treffen die Teilnehmer auf Menschen, von denen sie sich verstanden fühlen können, heißt es weiter. In gemeinsamen Gesprächen werden Perspektiven aufgezeigt, die dazu ermutigen, neue Wege zu gehen. Das Ziel sei es, sich gegenseitig zu helfen, um wieder eine positive Lebenseinstellung zu finden. Daneben gibt es auch Informationen zur Drogenproblematik.