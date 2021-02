Elternglück ist in der Pandemie eine schwere Geburt

Manches lässt sich nicht verschieben in bessere, virusfreie Zeiten – so auch die Geburt eines Kindes. Welche Veränderungen Corona für Kliniken, junge Familien und Hebammen mit sich bringt und welche Auswirkungen das Virus auf die Geburtsvorbereitung und Nachsorge hat, berichten die Hebammen Grit Meißner, Heike Mehnert und Dorothea Stolz.

Ohne Frage, eine Geburt ist einzigartig. Ein Moment voller Kraft, voller Anstrengung, voller Stolz, voller Magie. Und natürlich ist sie auch ein Erlebnis, das Ängste mit sich bringt. Die Gedanken der Frauen kreisen um die Fragen: Wie werde ich die Situation meistern? Wird alles gut gehen? Werde ich bestmöglich unterstützt?

Um so wichtiger ist es mit der Hebamme einen Menschen an der Seite zu haben, der Vertrauen vermittelt und Sicherheit gibt. Denn Hebammen leisten vor, während und nach einer Geburt wertvolle Arbeit. Und in Zeiten, in denen ein kleines Virus weltweit Menschen verunsichert, sind sie mehr denn je Anker für junge Familien.

Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote in Krankenhäusern verursachen Sorgen, berichtet Heike Mehnert, die seit 23 Jahren als Hebamme arbeitet. „Frauen fragen sehr häufig danach, ob ihr Partner oder eine Vertrauensperson überhaupt mit zur Geburt ins Krankenhaus darf. Ansonsten erwägen sie sogar eine Hausgeburt.“ Obwohl das in der Bodenseeregion eher untypisch sei, erzählt Mehnert.

Zugenommen hat diese Zahl coronabedingt vor Ort allerdings nicht, denn in den Kliniken des Medizincampus Bodensee dürfen Väter oder eine Vertrauensperson auch weiterhin die werdende Mutter zur Geburt in den Kreißsaal begleiten. Voraussetzung ist: Sie sind symptomfrei und Corona-negativ, sagt Pressesprecherin Susan Ganzert.

Treffen die werdenden Eltern in der Klinik ein, wird ein Corona-Schnelltest gemacht. Erst dann geht es in den Kreißsaal oder auf die Wochenbettstation. Letzteres ist der Fall, wenn beispielsweise die Wehen eingeleitet werden müssen. „Unter Aufsicht versuchen wir dann die Geburt in Gang zu bringen“, berichtet Dorothea Stolz vom Team der Kreißsaal-Hebammen. „In dieser Zeit ist die Schwangere dann alleine in der Klinik.“

Während früher ein Ausflug in die Caféteria oder ein Spaziergang an der frischen Luft vom Warten abgelenkt haben, sei der Bewegungsradius der Schwangeren inzwischen sehr begrenzt. „Zur Zeit spielt sich das Meiste zwischen Wochenbettstation und CTG-Termin im Kreißsaal ab“, erzählt Stolz.

Sie beobachtet, dass die Frauen angespannter sind, wenn sie ohne Besuch sehnsüchtig darauf warten, dass die Geburt beginnt. „Das ist eine Zeit, in der du eigentlich positive Energie brauchst. Die gab’s durch den Besuch von Bezugspersonen. Und das fehlt.“ Auch die Begleitung zu ambulanten Terminen vor der Geburt, wie beispielsweise einer äußerer Wendung oder einer Sprechstunde, ist nicht mehr möglich, seit die Krankenhäuser ihr Personal und die Patienten durch strenge Besucherregelungen vor der Ausbreitung des Virus schützen wollen.

„Mich beeindruckt, dass die Frauen dennoch viel Verständnis für die Gegebenheiten aufbringen“, sagt Stolz. „Auch für die veränderte Situation im Kreißsaal.“ Denn dort gilt für die werdenden Eltern Mundschutzpflicht. Während die Begleiter sich strikt an dieses Gebot zu halten haben, setzen die Hebammen die Regel für die Gebärenden unter Umständen auch mal aus.

„Unter Wehen ist es kaum möglich, permanent Mundschutz zu tragen“, erklärt Stolz, die seit zehn Jahren im Geburtsteam am Klinikum Friedrichshafen arbeitet. „Ich bin froh, dass unser Chefarzt uns den Rücken stärkt und uns nach bestem Gewissen unterstützt“, lobt sie.

Während die werdenden Eltern in der Regel eine einfache OP-Maske tragen, arbeiten die Geburtshelferinnen im Kreißsaal mit einer FFP-2-Maske – meist die komplette zwölf-Stunden-Schicht hindurch. „Das ist schon ganz schön anstrengend“, sagt die Kreißsaal-Hebamme. Wenn das Kind dann wirklich kommt, hüllen sich Stolz und ihre Kolleginnen zusätzlich in Einwegkittel und tragen ein Visir. „Nach einer Geburt bin ich richtig nassgeschwitzt“, berichtet die 43-Jährige.

Für die Zeit im Kreißsaal gehen die werdende Mutter und ihre Hebamme eine Vertrauensbeziehung ein. Diese hinter all den schützenden Utensilien aufzubauen, falle durchaus schwerer als früher, gibt Stolz zu: „Ein aufmunterndes Lächeln verschwindet hinter der Maske – die Mimik ist nur teilweise abzulesen, die Kommunikation deutlich erschwert.“ Anleiten richtig zu atmen, hecheln: All das sei mit FFP2- bei mit Corona infizierten Gebärenden sogar mit FFP-3-Maske im Gesicht manchmal ein ganz schöner Kraftakt.

„Unsere Frauen machen unter all den Umständen toll mit und bringen wirklich enormes Verständnis auf“, lobt Stolz. Die frisch gebackenen Väter tun ihr allerdings leid. Denn mit der Verlegung vom Kreißsaal auf die Wochenbettstation ist die Zeit des Abschieds gekommen. Bis Frau und Kind entlassen werden, dürfen sie keinen Besuch empfangen. „Auch wenn die jungen Mütter ihr Glück ganz bald mit der Familie und Freunden teilen wollen. Derzeit müssen alle mehr Geduld aufbringen, als in Nicht-Pandemie-Zeiten“, erklärt Kliniksprecherin Ganzert.

Dass alles rund um die Geburt ein bisschen ruhiger ist, tue den werdenden Müttern aus Sicht der Klinik-Hebammen auch gut, berichtet Ganzert. „Logisch, der Partner und die Geschwisterkinder fehlen. Und wir stellen fest: der restliche Trubel nicht“, ergänzt Stolz. „Die Kinder genießen in den ersten Tagen mehr Ruhe und schreien tatsächlich auch weniger, als nach einem klassischen Besuchstag in Zeiten vor Corona.“

Durch das Besuchsverbot sei der Drang, mit dem Baby früher nach Hause zu gehen, größer geworden. „Man bekommt nicht so häufig im Leben ein Kind. Diesen Moment wollen die Frauen mit ihren Männern teilen“, berichtet Mehnert und sagt, dass sich im vergangenen Jahr immer mehr Frauen für eine ambulante Geburt entschieden hätten. Ein Trend, den die Klinik bestätigt: „Die jungen Mütter versuchen, so es ihre Konstitution zulässt, früher nach Hause zu kommen“, sagt Ganzert. „Sowohl nach Spontangeburten, als auch nach Kaiserschnittgeburten.“

Das bedeutet, sie verlassen sechs bis acht Stunden nach der Entbindung das Krankenhaus. „Innerhalb der nächsten 24 Stunden muss ich dann zur Nachsorge bei den Familien vorbeischauen und bin damit ständig auf Abruf“, erklärt Mehnert ihren veränderten Berufsalltag. Sie verbindet ihre Anstellung auf der Wochenbettstation des Klinikums in Friedrichshafen mit der Selbstständigkeit und übernimmt vor allem Nachsorge-Besuche bei den Familien zu Hause. So auch ihre komplett freiberuflich arbeitende Kollegin Grit Meißner, die ebenfalls viele Familien in der Zeit des Wochenbetts betreut.

Nach einer frühen Entlassung aus dem Krankenhaus sei es wichtig, zeitnah und eventuell auch zweimal am Tag vorbeizukommen, berichten beide. Damit gewinne ihre Rolle als fürsorgliche Begleiterin in einer neuen Familienkonstellation an Gewicht: „Es ist verständlich, dass Eltern und Geschwisterkinder die ersten Tage des neuen Erdenbürgers miterleben wollen.“ Schließlich sei die erste Zeit nach der Geburt ein Abenteuer. „Außerdem ist das erste Kennenlernen für viele Mütter eine sensible Zeit in der sie sehr verletzlich sind. Auch durch die hormonellen Veränderungen und den Schlafmangel“, gewährt Meißner Einblicke.

Die Zeit des Wochenbetts, also des Ankommens und neu Orientierens, habe sich durch Corona sehr verändert. „Positiv ist, dass die Frauen Zeit haben anzukommen, da weniger Besuche stattfinden“, erklärt Meißner. Gleichzeitig sei sie bei Müttern, die bereits Kinder zu Hause haben, auch aufreibender.

„Das Leben konzentriert sich durch Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und geschlossene Schulen und Kitas viel mehr zu Hause.“ Umso wichtiger seien deshalb persönliche Besuche der Hebamme, die beratend, beruhigend und verständnisvoll zur Seite steht. Manchmal müsse die Hebamme auch schlichtend eingreifen. „Uns ist bewusst, welche zusätzliche Verantwortung wir in diesen Zeiten tragen“, sagen Meißner und Mehnert. Und auch, wenn sie in der Nachsorge die Berührungen auf ein Mindestmaß reduzieren, ganz ohne lasse sich ihre Arbeit naturgemäß nicht verrichten. Deshalb stünden Wachsamkeit und die Beachtung aktueller Hygienemaßnahmen während der Hausbesuche mehr denn je im Fokus. „Wir haben schließlich engen körperlichen Kontakt. Sei es beim Abtasten des mütterlichen Bauchs, beim Säubern des Kindes oder beim Reinigen seines Nabels“, erklärt Mehntert.

Und während einige Dinge im erzwungenen Wandel positiv sind und ihre Berechtigung auch über die Pandemiezeiten hinaus haben (siehe Kasten), lasse sich dennoch nicht jede Hilfe virtuell anbieten. „Online ersetzt nicht den persönlichen Kontakt – auch wenn wir diesen reduzieren wo es geht“, sagen die Hebammen. „Allerdings habe ich den Eindruck, es ist derzeit wichtiger denn je, den Frauen zu zeigen: Wir sind an Eurer Seite“, sagt Meißner.