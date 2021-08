Elternbeirat spricht Ministerin auf Corona-Probleme an

Den Besuch von Bundesjustiz- und -familienministerin Christine Lambrecht bei einer SPD-Veranstaltung in Friedrichshafen hat der Gesamtelternbeirat (GEB) genutzt, um die vielen Probleme durch Corona in den vergangenen anderthalb Jahren an den Schulen anzusprechen. Dies teilt der Häfler GEB in einem Pressebericht mit. Die beiden Häfler GEB-Vorstandsmitglieder Lars Scheider und Sonja Utz präsentierten der SPD-Ministeirn dazu eine lange Liste. Es ging um die mangelhafte Koordination beim Homeschooling, die Problematik, dass Eltern nun mal keine Pädagogen sind, die fehlende Digitalisierung an den Schulen, um unzureichende Endgeräte und vieles mehr. Teilweise hätten Eltern sogar ihre Jobs aufgeben müssen, um daheim die Kinder ausreichend zu unterrichten und zu betreuen. Auch auf noch offene Wünsche wiesen die Elternvertreter hin. So sollten die Räume für alle Jahrgangsklassen bei Bedarf mit Luftfiltern ausgestattet werden und nicht nur bis zur 6. Klasse, wie aktuell der Plan sei. Lambrecht sei eine sehr interessierte Zuhörerin gewesen, habe sich in den zwei Stunden voll auf die Probleme eingelassen und Rede und Antwort gestanden. Die Elternvertreter hoffen, dass sie durch das Treffen zumindest diese Ministerin etwas mehr für die Probleme der Familien sensibilisieren konnten.