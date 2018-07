Mit Werken von Elke Czudai startet das Klinikum Friedrichshafen in das neue Ausstellungsjahr. Anlässlich der Vernissage im Kapellenflur des Klinikums wies Johannes Weindel, Geschäftsführer des Klinikums, darauf hin, wie wichtig Kunst und Kultur in einem Krankenhaus seien. Patienten, Angehörige und Besucher finden nicht nur Zerstreuung beim Betrachten der Kunstwerke. Diese Momente und Eindrücke tragen auch nachweislich zur Genesung der Patienten bei.

Czudai, in Friedrichshafen geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet in Ravensburg. Die gelernte Zahntechnikerin widmet sich seit 1976 der Kunst. Sie lernte und studierte an der privaten Kunstschule Stuttgart, setzte sich autodidaktisch mit Kunst auseinander, besuchte die freie Kunstschule Ravensburg, belegte Kurse in Aktzeichnen, Aquarell und freier Malerei. In der Ausstellung zeigt sie mit großformatigen in unterschiedlichen Techniken erstellten Arbeiten einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens. Die Ausstellung ist bis zum 23. März im Kapellenflur des Klinikums zu sehen. (kf)