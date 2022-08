Elisabeth Petrokstitis erhält Auszeichnung

Elisabeth Petrokstistis von der Droste-Hülshoff-Schule erhält für ihre sehr gute Leistung den Preis von den Verbänden der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Baden-Württemberg. Das knapp hundert Euro teure Buch, mit digitaler Erweiterung, bringt auf mehr als 1800 Seiten Wissen satt. Laut Mitteilung haben die Verbände der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Chemie.BW, den Biotechnologie-Abiturpreis 2022 für die besten Absolventen der biotechnologischen Gymnasien in Baden-Württemberg gestiftet. An sechsunddreißig Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Profilfach Biotechnologie wurde das Standardwerk für Biologen und Biotechnologen, „der Campbell“ übergeben.

Schon bei ihrer Mitarbeit am „Jugend forscht“ Projekt der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen merkte Elisabeth Petrokstistis, dass sie dort ihr Wissen in Biotechnologie entscheidend erweitern konnte – ihre Ideen flossen in den Wettbewerb mit ein. Nun möchte sie ein Studium im medizinischen Bereich aufnehmen, dafür hat sie sich sofort nach dem Abitur beworben.

„Wir freuen uns, dass so herausragendes Ergebnisse erzielt wurden“, so Ralf Müller, Geschäftsführer von Chemie.BW. Er hofft, dass einige der Ausgezeichneten eine Ausbildung oder ein Studium der Biotechnologie aufnehmen.