Elina Gerdes gewinnt Vorlesewettbewerb

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser im Bezirk des Bodenseekreises? Elina Gerdes von der Realschule Tettnang hat sich beim Regionalentscheid des 62. Vorlesewettbewerbs mit ihrem Beitrag aus dem Buch von Anja Hitz: „Fünf sind sechs zu viel“ durchgesetzt, teilt das Medienhaus am See mit. Der Regionalentscheid fand in diesem Jahr digital per Video-Einreichung statt.

Bürgermeister Andreas Köster betonte die Bedeutung des Wettbewerbs: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur zu fördern. Ich freue mich sehr, dass der jährliche Vorlesewettbewerb auch in einer anderen Form stattfinden kann und dass der Kreisentscheid vom Medienhaus am See digital ausgerichtet wird. Lesen gilt als Schlüsselqualifikation zum Bildungserfolg und bildet die Grundlage für die komplexen Anforderungen einer schriftbasierten Gesellschaft“, so Köster.

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4300 Schulsieger. Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. „Der Vorlesewettbewerb ist ein schöner Anlass, um die Freude am Lesen zu wecken. Er stärkt aber auch die Lesekompetenz und ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen“, so Sabine Fischer, Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung des Medienhauses.

In diesem Jahr waren rund 350 000 Schüler der sechsten Klassen am Start. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni 2021 in Berlin stattfinden wird.