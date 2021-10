Elftes Seekult-Festival steht unter dem Titel „Metamorphosen“

Studierende der Zeppelin Universität laden am 8. und 9. Oktober zum elften Seekult-Festival in Friedrichshafen ein. Unter dem Titel „Metamorphosen. Ein Festival der (Über-)Lebenskünste“ wird die Frage thematisiert, wie in Zeiten einer globalen Klimakrise, weltweiten Konflikten und Umbrüchen ein gemeinschaftliches (Über-)Leben aussehen kann, heißt es in der Ankündigung. In vielfältigen künstlerischen Formaten wie Ausstellungen, Konzerten, Workshops sowie reflektierenden Vorträgen soll an zwei Tagen sowohl die Innenstadt von Friedrichshafen als auch das Areal Fallenbrunnen bespielt werden.

Den Auftakt bilden am Freitag, 8. Oktober, die Veranstaltungen und künstlerischen Interventionen im Stadtraum von Friedrichshafen. Zentraler Schauplatz des ersten Festivaltages wird dabei der Buchhornplatz mit seinen angrenzenden Kunst- und Kulturinstitutionen sein. Dort werden in Kooperationen mit dem Zeppelin Museum, dem Kulturbüro und dem Kunstverein Workshops und Führungen durchgeführt und Performances und Filme gezeigt, die das Festivalthema inmitten der städtischen Umgebung aufgreifen.

Am Samstag, 9. Oktober, zieht Seekult in das weitläufige Fallenbrunnen-Areal um und bietet auch dort ein dezentrales Festival-Erlebnis. Zwischen dem Kulturhaus Caserne, dem Kultur- und Wohnprojekt Blaue Blume e.V. und dem Ausstellungsraum „White Box“ des Artsprogram der Zeppelin Universität wird sich ein lebendiges Treiben inmitten von wegbegleitenden künstlerischen Installationen und Orten zum musischen Verweilen entfalten. In der Berührung mit den besonderen künstlerischen Formaten sollen Neugierde und sinnliche Entdeckungslust geweckt und der lebensnotwendige Perspektivenwechsel denk- und erlebbar gemacht werden. Der Ausklang im Kulturhaus Caserne wird wiederum musikalisch begleitet.

In Anbetracht des Pandemiegeschehens wurde das Festival auch in diesem Herbst auf die gebotenen Hygieneanforderungen hin konzipiert. Zugleich soll eine Gesamtatmosphäre entstehen, die trotzdem Verbundenheit erfahrbar macht. Aus dem Anliegen heraus, Kunst und Kultur in (post-) pandemischen Zeiten wieder für alle erlebbar zu machen, entschied sich das Seekult-Team, das Festival im Jahr 2021 mit Hilfe von Förderern und Sponsoren an allen Standorten kostenfrei anzubieten.