Elfjähriger Häfler ist in guter Frühform

Der Inline-Speedskating Europacup macht alle Jahre halt in der Arena in Geisingen. Sportler aus ganz Europa sowie Kolumbien, USA, Mexico, China und Indonesien kommen in das kleine Städtchen im Landkreis Tuttlingen, um sich auf der schnellsten überdachten 200 Meter Inlinebahn zu messen. Der 11-jährige Maurice Marosi vom Speedteam Bodensee aus Friedrichshafen startete in seiner Schülerklasse in einem sehr großen internationalen Teilnehmerfeld von 34 Sportlern und konnte über die drei angesetzten Disziplinen seine gute Frühform unter Beweis stellen.

Im Teilnehmerfeld von mehr als 800 Sportlern finden sich neben Welt- und Europameistern auch einige Olympiateilnehmer, welche an drei Wettkampftagen Jagd nach den besten Zeiten, Punkten und Platzierungen machten. Im 200 Meter Dobbinsprint, der als fliegende Runde gelaufen wird, konnte Marosi seine bisherige Bestzeit um eine Sekunde auf 19,01 Sekunden verbessern, was ihm den vierten Platz gleich zum Auftakt des Wettbewerbs einbrachte. Im Rennen über die 500-Meter-Distanz waren die vorderen Positionen stark umkämpft. Im knappen Zielsprint sicherte sich Maurice Marosi den fünften Platz obwohl er durch einen Skater aus China behindert wurde.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde das Finale über die 1000 Meter durch zwei Vorläufe zusammengestellt. Jeweils die acht besten Skater pro Vorlauf sicherten sich einen Startplatz im Finale. Durch eine sehr starke und taktisch clevere Leistung sicherte sich der Häfler den zweiten Platz in seinem Vorlauf. Im Finale war er erneut in der Spitzengruppe vertreten und sicherte sich hier Platz fünf. In der Gesamtwertung des Arena Geisingen International schrammte Maurice Marosi ganz knapp am Podium vorbei und belegte als bester deutscher Skater in seiner Altersklasse Rang vier. Am Wochenende findet das nächste Rennen im Europacup in Groß-Gerau bei Frankfurt statt. Auch hier wird Maurice Marosi für das Speedteam Bodensee an den Start gehen.