Elferrat: Vierstellige Summe für „Häfler helfen“ und die Tafel

Ein wortgewaltiger Seegockel-Präsident Karl Haller, ein dichtender Baubürgermeister Stefan Köhler und ein Elferrats-Vorsitzender mit sozialer Ader: Der Häfler Elferrat hat seine traditionelle Spende am „Gumpigen“ übergeben. Das Geld stammt hauptsächlich aus dem Erlös vom Weihnachtsmarkt.

Das Bargeld hat Elferrat-Vorsitzender Thomas Deppler an Diakon Föhr übergeben. Es soll einer notleidenden Familie zugute kommen, wie der Diakon und Vertreter von „Häfler helfen“ in illustrer Elferats-Runde im Spitalkeller erklärte. Der zweite Teil der insgesamt vierstelligen Spendensumme geht an die Tafel. Die Sachspende hat Tafel-Vorsitzender Dieter Stauber entgegengenommen. Verantwortliche Elferräte für den Weihnachtsmarkt waren Bert Schwaderer und Daniel Wicker

Im sogenannten Elferrat sitzen 22 Köpfe. Damit die Arbeit nicht nur auf elf Schultern verteilt werden muss, erklärte einer der Elferräte im Spitalkeller. Im Häfler Elferrat sitzen übrigens nur Männer und keine Frauen. Das hat nach Worten von Thomas Deppler einen guten Grund: „Weil es schöne Abende werden sollen.“ (alx)