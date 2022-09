Elferrat lädt Erzieher/-innen zum Grillfest ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 16. September war es endlich soweit. Nachdem der Elferrat im letzten Jahr die Mitarbeiter der katholischen Häfler-Kindergärten eingeladen hatte, konnten sich in diesem Jahr die Beschäftigten der evangelischen und städtischen Kindergärten und Tagesstätten vom Elferrat verwöhnen lassen.

Das Fest beruht darauf, dass der Elferrat jedes Jahr am Weihnachtsmarkt mit dem Verkauf von Selbstgebackenem teilnimmt und den Erlös daraus zur Unterstützung einer Friedrichshafener Person/Einrichtung oder einem guten Zweck in der Gemeinde spendet.

Der Weihnachtsmarkt ist aus bekannten Gründen ausgefallen und trotzdem wollten die, so sagt man, schönsten Männer von Friedrichshafen mit der Tradition nicht brechen.

Also hat man intern gespendet und dazu Unterstützer (Bäckerei Ulmer, Metzgerei Bommer, Getränke Moser, Ralfs Weinkiste und DJ Hacky) gefunden, um das Fest Realität werden zu lassen.

Der Wettergott meinte es im September nicht ganz so gut mit den Abteilungen des Vereins zur Pflege des Volkstums. War es am Flohmarkt der Narrenzunft schon mehr nass als fröhlich, mussten auch die Herren des Elferrats wegen des Wetters die Einladung kurzfristig in den Saal der evangelischen Gesamtkirchenpflege verlegen.

Rund 80 Gäste konnte Tino Jaeger, als Chef des Elferrats, begrüßen. Darunter Codekan Krauß welcher es sich nicht nehmen ließ, mit launigen Worten, den Dank für die tolle Idee und gute Organisation auszusprechen. Schnell fanden sich die Gäste in immer wechselnden Gruppierungen zusammen und hatten, so die Rückmeldung der Gäste, endlich einmal die Gelegenheit sich in ungezwungenem Rahmen, bestenfalls direkt auf der Tanzfläche, und Kindergarten übergreifend auszutauschen.

Nicht nur die Seehasenwurst, vom Rost der Narrenzunft, sondern auch die Auftritte des Seehasen Spielmannszugs und der „Blauen Jungs“ des Fanfarenzugs Graf Zeppelin haben einmal mehr unterstrichen wie geschlossen sich die „Seegockel“ in unserer Stadt engagieren.

Die Elferräte können sich sicher sein, dass der Abend all den Gästen beim Nachhauseweg ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat und noch lange im Gedächtnis bleiben wird.