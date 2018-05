Elferrat des Vereins zur Pflege des Volkstums präsentiert die Bürgerbälle 2018

230 Minuten Programm laut Plan, Tanzgruppen, Wort- und Musikbeiträge und eine dreiköpfige Moderation, dazu eine erstmals öffentlich zum Einsatz gekommene Tonanlage sowie ein neues Lichtkonzept — so lässt sich der Bürgerball beschreiben, der am Freitag im Graf-Zeppelin-Haus mit dem Motto „Fernsehen war gestern“ über die Bühne ging.

Begonnen hat der Bürgerball mit dem Einmarsch der Zunft, angeführt von Büttel Wolfgang Ott (Foto), und der Band „Just4Fun“ in James-Last-Montur. Wer ihn verpasst hat, hat dazu am heutigen Samstag ab 20 Uhr eine weitere Chance, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse.