Den Gumpigen Donnerstag auf den Rosenmontag verlegt haben die Häfler Elferräte in diesem Jahr. In normalen Jahren übergeben sie ihre Geldspende aus dem Erlös des Christkindmarkts und anderer Aktivitäten am Gumpigen Donnerstag an soziale Einrichtungen aus Friedrichshafen. Normal war aber dieses Mal nichts: Kein Weihnachtmarkt, kein Weinfest im Schloss und kein Gumpiger.

Tradition ist Tradition. Eine Spende musste trotzdem her. Und so beschlossen die Elfer, dieses Mal Geld aus der eigenen Tasche zu spenden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 999 Euro, die in Form eines Gutscheins am Rosenmontag an die Kirchenpflege der Katholischen Gesamtkirchengemende übergeben wurden. Diese Summe wird ergänzt durch Sachspenden der Firmen Metzgerei Bommer, Getränke Moser und Bäckerei Ulmer.

Die Elfer belassen es aber nicht bei der Übergabe von Geld und Sachspenden. Sie sind Männer zum Anfassen und werden deshalb für Erziehern und Helfernen der katholischen Kindergärten ein Gartenfest gestalten, bei dem sie z.B. am Grill, der Getränkeausgabe und im Service ihre Arbeitskraft einbringen.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Fest bald stattfinden kann. Wie bereits gesagt: „Zur Zeit ist leider vieles nicht normal.“ Vorsichtshalber haben die Elfer schon mal die Gültigkeit des Gutscheins über das Jahr 2021 hinaus verlängert.