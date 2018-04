Vergangenen Samstag hat der SC Villingen zum nunmehr 45. Mal sein traditionelles, internationales Masters-Meeting im heimischen Hallenbad ausgerichet. Die fünf Aktiven des Schwimmvereins Friedrichshafen kamen laut Wettkampfbericht elfmal aufs Podest – darunter zweimal Gold.

Insgesamt 41 Vereine, darunter 13 aus der Schweiz, meldeten 138 Aktive, die bei 550 Starts über die 50m- und 100m-Distanzen um die Medaillen in den Altersklassen zwischen 20 und 80 Jahre kämpften. Schmetterlingsschwimmer Milos Rosic war der Schnellste der Häfler Aktiven: In der Altersklasse 25 bis 29 erschwamm er sich in Bestzeit über 50m Schmetterling in 27,93 Sekunden den Sieg. Über 50m Freistil wurde er gegen starke Konkurrenz aus der Schweiz, ebenso in persönlicher Bestzeit, Dritter (26,22). Als letzter Schwimmer in der 4x50m Freistil-Staffel trug er in 25,53 Sekunden maßgeblich zur Silbermedaille für den SVF bei. Mit dieser Zeit zählt er zu den fünf schnellsten Freistilschwimmern seit Bestehen des SV Friedrichshafen.

Gold erkämpfte sich auch Brustschwimmer Robert Berger (AK 65) über 100m. Zudem schwamm er über 50m Brust auf Platz drei. Norbert Haaser (AK 50) holte in einem Handschlagfinale lediglich Zweizehntelsekunden hinter dem Sieger Silber über 100m Brust. Über die halbe Distanz wurde er, wie Berger, Dritter. Rückenschwimmer Stefano Lucarelli (AK 45) holte Silber über 100m und Bronze über 50m Rücken. Lucas Schenk (AK 25) erschwamm über 100m Brust Silber. In der Besetzung Berger, Haaser, Rosic und Schenk erkämpften sich die Häfler Masters sowohl über 4x50m Brust als auch 4x50m Freistil jeweils Platz zwei.

Zahlreiche der von den SVF-Aktiven geschwommenen Zeiten sind in Baden-Württemberg und deutschlandweit in der jeweiligen Altersklasse für Medaillenränge gut. Allerdings gibt es von Mitte Juli bis Mitte September keinerlei Trainingsmöglichkeiten für die SVF-Schwimmer in der Sportstadt Friedrichshafen. Deshalb müssen die Häfler Aktiven sowohl auf die baden-württembergischen als auch auf die deutschen Meisterschaften im Herbst verzichten. Nur durch regelmäßiges Sommertraining ist es für die Schwimmer des SV Friedrichshafen möglich, die geschwommenen Zeiten zu halten oder sogar zu verbessern.