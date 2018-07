Elf Bewerber fürs Amt des Häfler Bürgermeisters

Elf Bewerber wollen Nachfolger von Bürgermeister Holger Krezer werden, neun Männer, zwei Frauen. Die Namen der Kandidaten sind nicht bekannt. Die Entscheidung fällt der Gemeinderat am 1. Oktober. Ob Dieter Stauber (SPD) antritt, ist offen.

Die Wahl ist nötig geworden, weil Krezer aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand versetzt worden ist. Über Qualifikation und Herkunft der Bewerber gibt das Rathaus aus Datenschutzgründen keine Auskunft.

Eine Kommission aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats (ein Vertreter von CDU, Freien Wählern, SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie einem Vertreter von FDP/ÖDP/parteilos) und Oberbürgermeister Andreas Brand wird eine Vorauswahl treffen und die verbliebenen Kandidaten einladen. Später besteht die Möglichkeit, dass sie sich den Ratsfraktionen vorstellen. Danach legt der Finanz- und Verwaltungsausschuss eine engere Auswahl fest. All dies geschieht nichtöffentlich. Gewählt wird geheim, aber in öffentlicher Sitzung am 1. Oktober. Dort haben die Bewerber auch die Chance, sich öffentlich vorzustellen.

Die SPD hat laut Gemeindeordnung ein Vorschlagsrecht. Immer wieder werden Dieter Stauber, SPD-Kreisvorsitzender und Chef der Häfler SPD-Ratsfraktion, Ambitionen auf das Amt nachgesagt. Auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist wollte sich Stauber dazu nicht äußern.