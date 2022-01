Elektro-Sound am Stadtbahnhof

Jetzt sind sie da, die langersehnten Elektrozüge, und damit macht sich nun tatsächlich S-Bahn-Feeling am See breit. Wir lassen jetzt mal die Kritik an der durchaus noch verbesserungswürdigen Passgenauigkeit der Anschlüsse im Nahverkehr weg und wollen auch nicht darüber schreiben, dass die Wagen im Saarland gebraucht gekauft wurden und, nun ja, die Sitze komfortabler sein könnten und neue Bezüge ohne weiße Flecken überall vom Reinigungsschaum auch etwas für sich hätten.

Abschied nehmen mussten wir von dieser einen betagten Diesel-Lok, die immer so angestrengt klang, dass wir Mitleid bekamen und anschieben wollten bzw. auch ein bisschen Angst hatten, dass sie stehen bleibt. Wir wünschen ihr alles Gute im verdienten Ruhestand. Im Tausch dafür bekamen wir aber einen ganz neuen Klang, und so freuen wir uns an dieser Stelle jetzt einfach mal über diesen wunderbaren neuen Sound der Elektrobahnen. Am Häfler Stadtbahnhof klingt es wie in der U-Bahnstation am Münchner Marienplatz, richtig städtisch, einfach schick.

Vielleicht sind auch die Lokführer dadurch jetzt so in Euphorie, dass sie darüber glatt die Bahnhöfe vergessen können. So brauste vergangene Woche ein Zug mal locker an Meckenbeuren vorbei. Der Lokführer meldete sich 20 Sekunden später über den Lautsprecher und entschuldigte sich so zerknirscht, dass ihm vermutlich (fast) alle Betroffenen verziehen haben. Das kann nur am Elektro-Überschwang gelegen haben.