„Eldorado für Motorradfans“: Bike-Szene trifft sich auf der Messe Friedrichshafen

Unter dem Titel Motorradwelt „Hock & Rock“ findet am Samstag, 4. Juni, ein Motorradtreffen auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Auch wenn die Messe Motorradwelt Bodensee dieses Jahr pandemiebedingt ausgesetzt werden musste, soll so die Szene zusammenkommen können, schreibt die Messe Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Demnach verwandelt sich das Freigelände der Messe Friedrichshafen in „ein kleines Eldorado für Motorradfans“: Food Trucks und Aussteller laden zum gemütlichen Wiedersehen, Austausch und Fachsimpeln mit anderen Motorrad-Begeisterten ein, heißt es in der Mitteilung.

Wettbewerb für Stunt-Fahrer

Motorrad-Fans können sich auch auf Probefahrten mit Neumodellen, einen Quad-Parcours, Live-Musik von der Coverband Thin Mother und vieles mehr freuen.

Ein weiterer Programmpunkt: der„Hock & Rock“ Stunt Contest im Freigelände Ost. Wagemutige Nachwuchstalente können laut Mitteilung hier mit Tricks und Stunts ihr Können auf ihren Maschinen unter Beweis stellen.

Hier gibt es Tickets

Als Hauptgewinn winkt der Auftritt auf der Motorradwelt Bodensee 2023 vor rund 50 000 Besuchern, mediale Präsenz als Gesicht der Actionhalle 2023 sowie ein Portrait im Motorradmagazin MO, Motorradzubehör und weitere Preise. Zum Contest anmelden können sich Interessierte unter motorradwelt@messe-fn.de. Bewerbungsschluss ist der 30. April, schreibt die Messe.

Der Motorradwelt „Hock & Rock“ findet am 4. Juni von 11 bis 22 Uhr statt. Tageskarten sind für 10 Euro (Familienticket für 20 Euro) im Internet erhältlich. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Motorrad anreisen, können direkt im Freigelände parken.