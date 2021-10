Elbphilharmonie gastiert am 31. Oktober in Friedrichshafen

Mit Max Bruchs selten gespielter Schottischen Fantasie für Violine und Orchester sowie Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4 (Die Romantische) ist das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Alan Gilbert am Sonntag, 31. Oktober, 20 Uhr im Häfler Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. Solist des Abends ist der renommierte Geiger Joshua Bell.

Laut Ankündigung debürtierte Bell mit 14 Jahren unter Ricardo Muti beim Philadelphia Orchestra und blickt inzwischen auf eine fast 40-jährige Konzertkarriere zurück. Unter anderem war er Musikdirektor der Academy of St Martin in the Fields.

Karten im Vorverkauf gibt es zu 68/53/38/28 Euro unter Telefonnummer 07541 / 288-444 oder per E-Mail an: ticket@gzh.de