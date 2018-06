Eisstockschützen des ESV erreichen Platz drei

Nach einem guten Start ist es am Ende Platz drei gewesen. Die Eisstockschützen des ESV Friedrichshafen traten zu einem internationalen Turnier mit neun Mannschaften in Weingarten an. Die Spieler Beatrix Gresser, Wolfgang Helfen, Thorsten Kreher und Roland Schäfer starteten sehr stark und konnten die ersten vier Spiele gegen Mäder, Langenargen, Weißensberg und Weingarten 1 klar gewinnen.

Gegen die Mannschaft von Carintha Dornbirn mussten die Häfler die ersten Punkte abgeben. Die zwei nächsten Spiele gegen Weingarten II und Schömberg konnte das Team wieder deutlich gewinnen. Im letzten Spiel gegen den SV Lochau hatten die Schützen aus Friedrichshafen zu viele Eigenfehler und mussten die Punkte den Österreichern überlassen. Bei der Turnierauswertung wurde es jetzt spannend weil es drei Teams mit vier Minuspunkten gab und somit die Stockquote entscheiden musste. Hier hatten die Schützen aus Weißensberg die Nase vorn und gewannen das Turnier mit einer Quote von 1,878 vor Friedrichshafen (1,266) und Lochau (1,187).

Die Spieler Dietmar Bucher und Rosi Tomasi traten als Spielgemeinschaft Friedrichshafen/Langenargen beim Duo-Turnier in Mönchweiler an. Mit gutem Start konnten sie die ersten vier Spiele gegen Langenargen, Freiburg 1, Stuttgart-Vaihingen und Freiburg 2 souverän gewinnen und blieben bis zur Pause ohne Punktverlust. Nach der Pause mussten die Schützen vom Bodensee zwei Spiele gegen den STV Dornbirn und CdE Dornbirn 1 abgeben. Gegen den CdE Dornbirn 2 kamen dann aber wieder zwei Punkte aufs Konto, während das letzte Spiel gegen den späteren Turniersieger SG Böblingen/Ebhausen verloren wurde. Mit 10:6 Punkten reichte es in der Endabrechnung hinter Böblingen/Ebhausen (16:0) und CdE Dornbirn 1 (14:2) zu einem dritten Platz.