Mit einer in dieser Besetzung erstmalig auftretenden Mannschaft haben Buzzy Göppinger, Rosi Tomasi, Moni Bucher und Roland Götze vom ESC Langenargen beim offenen Zeppelinturnier der Eisstockschützen in Friedrichshafen mitgemacht. Da überwiegend Herrenteams am Start waren, rechnete das Langenargener Quartett eher mit einer hinteren Platzierung des 13er-Feldes. Am Ende war es der gute sechste Platz.

Die beiden Spiele gegen die beiden reinen Herrenmannschaften der ESG Mönchweiler und des SV Lochau wurden klar verloren. Danach folgten Siege gegen STV Dornbirn und ESC Götzis. Auch nach einer Pause riss der gute Spielfluss nicht ab, was zu weiteren, wenn auch knappen Erfolgen gegen SSK Mäder und den VFL Munderkingen führte.

In der zweiten Turnierhälfte wurden die Begegnungen mit ESC Seltmanns und EHC Freiburg jeweils nervenstark in der letzten Kehre noch siegreich gestaltet. Die Mannschaften vom SV Offenhausen und vom EC Weißensberg erwiesen sich als zu stark. Auch das letzte Spiel musste bei nunmehr nachlassenden Kräften gegen Carinthia Dornbirn abgegeben werden. Mit insgesamt 14:10 Punkten belegte Langenargen durch seine tolle Moral völlig überraschend einen guten sechsten Rang, nur zwei Punkte hinter einem „Stockerlplatz“.

Sieger wurde der EC Weißensberg vor dem SV Lochau und dem SV Offenhausen.