Eisschnelllauf: Silber für Maurice Marosi in Bayern

Bei den bayerischen Meisterschaften im Eisschnelllauf, die am vergangenen Wochenende in der Aicher Arena in Inzell stattfanden, war auch der zwölfjährige Maurice Marosi aus Friedrichshafen am Start. Maurice Marosi startet im Sommer für das Speedteam Bodensee auf Inlineskates, im Winter trainiert er beim DEC Inzell.

Wie mitgeteilt, waren bei den bayerischen Meisterschaften vier Strecken an zwei Wettkampftagen zu absolvieren, Maurice Marosi zeigte eine starke Leistung und verbesserte seine bisherigen Bestzeiten über 300 Metern und 1000 Metern deutlich. In der Gesamtwertung erreichte er den zweiten Platz. Als krönender Abschluss der Veranstaltung wurden die Pokale durch die mehrfache Olympiasiegerin Claudia Pechstein überreicht.