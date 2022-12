Eisregen verwandelt Straßen und Gehwege in spiegelblanke Rutschbahnen

Weil Eisregen Straßen und Gehwege in spiegelblanke Rutschbahnen verwandelt, sind in der Region seit dem frühen Mittwochmorgen die Winterdienste im Einsatz, um die Rutschgefahr mit Salz zu beseitigen oder zumindest zu minimieren. Die Polizei berichtet gegenüber schwäbische.de von zwei Verkehrsunfällen in Langenargen und Friedrichshafen im Berufsverkehr, auch die Feuerwehr Friedrichshafen ist bereits mehrfach zu Einsätzen im Zusammenhang mit Glatteis ausgerückt.

Im Dauereinsatz: Die Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe sorgen für sichere Wege. (Foto: Julia Rist)

Jeffrey Geissler, Flammlachsverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen bereitet seinen Stand vor. Überall befindet sich eine dicke Eisdecke. (Foto: Julia Rist)

Was im Verlauf des Vormittags vielerorts zu beobachten war: Während Salz das Eis vor allem auf viel befahrenen Straßen relativ zügig zum Schmelzen gebracht hatte, blieben die Gehwege so rutschig, dass viele Fußgänger sich nur sehr langsam und in kleinsten Trippelschritten voran wagten.

Warum das Eis auf dem Gehweg länger hält als auf der Straße

Eine Erklärung dazu liefert der Tettnanger Bauhofleiter Achim Vogt: „Die Autos drücken das Salz durch ihr Gewicht in die Eisschicht hinein, dadurch taut es schneller.“ Deswegen sei das Eis dort, wo viele Autos unterwegs seien, schneller weg. „An der Bodentemperatur liegt das nicht. Die ist an den Stellen auch bei minus drei bis vier Grad“, so Vogt. Sein Rat: „Wer nicht rausmuss, sollte bei der Glätte daheimbleiben.“ Das gelte für Fußgänger wie Autofahrer. „Und wer rausmuss, sollte viel Zeit einplanen.“