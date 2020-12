In der Berger Straße sind am Montag um 9.45 Uhr Eisplatten vom Sattelaufliger eines Lastwagens heruntergerutscht, als der Lkw den Kreisverkehr bei der Firma Grossmann verließ. Die Eisplatten fielen laut Polizeibericht auf ein entgegenkommendes Auto, an dem Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Der Fahrer des weißen Lkw fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach weiter.