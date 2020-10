„Eisenmann will’s wissen“ macht Halt im GZH

Die landesweite Tour „Eisenmann will’s wissen“ mit der CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Ministerin Susanne Eisenmann, macht am Sonntag, 4. Oktober, Station in Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus. Los geht’s um 11 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen.

„Welche Sorgen und Nöte haben sie? Was erwarten die Wählerinnen und Wähler von uns als CDU während und nach der Corona-Krise? Wo und wie wollen wir gemeinsam anpacken, um unser Land zukunftsfest zu machen? Klar ist: Ein ‚weiter so‘ wird uns nicht in die Zukunft führen. In den kommenden Monaten möchte ich deshalb mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch kommen“, erklärt die CDU-Spitzenkandidatin, Susanne Eisenmann, in der Vorschau auf die Veranstaltung. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. Die Corona-Abstands- und Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten.